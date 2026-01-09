Empresarios del G6 apoyaron el acuerdo Mercosur-UE: "Será beneficioso para el desarrollo"

Las principales cámaras empresarias del país celebraron los avances anunciados por ambos bloques comerciales. El 17 de enero se firmará el tratado en Paraguay.

Los representantes de las principales ramas de la economía argentina durante un encuentro con Javier Milei en 2024.

Las empresas del denominado G6 , el grupo que reúne a las seis mayores cámaras empresariales de Argentina, manifestaron su “satisfacción por la aprobación, por parte de la Unión Europea, del acuerdo de asociación estratégica con el Mercosur ” . Aseguran que constituye “un paso más hacia la creación de un área de libre comercio entre ambos bloques”. El acuerdo se firmará el 17 de enero en Paraguay.

Mediante un comunicado conjunto, las entidades que representan a la industria, el comercio, los servicios, la banca, el sector de la construcción y el agropecuario, felicitaron “a las autoridades de los distintos países por los avances logrados” y afirmaron que el intercambio de bienes y servicios entre ambos bloques “en un marco justo y competitivo" será “beneficioso para el desarrollo de las naciones involucradas y sus habitantes” .

Además, afirmaron que Argentina “necesita aumentar sus exportaciones” , lo que, a criterio del G6, permitirá generar “más empleo de calidad” . Y exhortaron a los países de ambos espacios comerciales a “completar los pasos aún pendientes” para la efectiva implementación.

El G6 está integrado por la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA), principales patronales del país.

En un comunicado paralelo, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) manifestó su beneplácito “ante la reciente aprobación por parte de los países de la Unión Europea del entendimiento con el Mercosur” , bloque fundado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

La CAC resaltó que el entendimiento resultará “favorable” para empresas y consumidores de ambos bloques y “redundará en mayor desarrollo” económico y social para los países miembros y sus ciudadanos.

“La noticia de hoy es un paso adelante en un camino bastante accidentado; hace demasiado tiempo que esperamos por este entendimiento e incluso hoy persisten obstáculos, como la oposición que manifestó Francia”, sostuvo el titular de la CAC, Natalio Mario Grinman.

La UE aprobó el acuerdo de libre comercio con el Mercosur, tras arduas negociaciones

El Consejo de la Unión Europea (UE) aprobó de manera provisional el acuerdo comercial con Mercosur. De esa manera, se despeja un obstáculo importante en la ratificación del principio de acuerdo alcanzado por la Comisión Europea con el bloque sudamericano hace algo más de un año. En caso de concretarse, se podría crear la zona de libre comercio más grande del mundo con más de 720 millones de consumidores potenciales.

Los países del bloque europeo respaldaron mayoritariamente este viernes el acuerdo, a la espera de que el Consejo de la UE cierre formalmente el procedimiento a las 11 (hora argentina), según indicaron varias fuentes diplomáticas a la prensa internacional.

La clave para la ratificación del acuerdo estuvo en las concesiones que realizaron las autoridades europeas a Italia, quien había torpedeado la aprobación hace unas semanas. De esa manera, se impidió la conformación de una nueva minoría de bloqueo en el Consejo Europeo, ya que se requiere el respaldo de al menos cuatro países que representen más del 35% de la población del bloque.