Advierten riesgos en negociación de deuda

De acuerdo con BMB, la Argentina “no puede realizar una reestructuración de deuda empezando con un cese de pagos porque sería visto como un default total mientras se negocia”. Consideró que “lo más probable es que se haga una postergación en el pago de las Letras, siguiendo el camino de los bonos subsoberanos”. Y adelantó que el oficialismo deberá comenzar las negociaciones para realizar un canje de deuda con quita de intereses mientras se siguen pagando los vencimientos en pesos y en dólares. En esta línea, BMB manifestó que el Gobierno, a diferencia de los últimos defaults corporativos, “solamente puede realizar un ‘reperfilamiento sin quita de corto plazo’ con las Letras en pesos y dólares, con una postergación de al menos 180 días”. Por otro lado, la sociedad de Bolsa estimó que una complicación podría venir en el caso de que la Argentina decida de manera unilateral con los privados, pero no con el FMI, postergando las mismas hasta fines de 2021, aunque precisó que esta decisión se tomará a más tardar en marzo de 2020. “Argentina sí o sí necesita en el próximo viaje a Washington llegar a un acuerdo con el FMI, y esto no puede ser la hoja de ruta que tiene Guzmán, que requiere de un esfuerzo fiscal que no se hará con el gasto sino con ‘crecimiento’ y aumento de impuestos”, declaró. “El FMI pondrá reparos a esta situación en el próximo trimestre, y con esto los mercados de deuda podrían volver a resentirse pese al anuncio de reestructuración. Pero mientras tanto, en las próximas semanas podría haber recuperos de precios, principalmente en la plaza de los Bonar 2024 y Bonar 2020”. A su vez, desde Bull afirmaron que es fundamental “recuperar la sostenibilidad de la deuda” y que “el alivio de la misma es condición necesaria, pero no suficiente para una recuperación”. Destacó que “para regresar a los mercados internacionales es necesario una alta participación en el canje. El canje de 2005 (76%) no fue suficiente. Se deberá buscar un porcentaje como el del 2010 (93%)”. En tanto, estimó que los “cupones PBI pueden ser un buen instrumento para cerrar un canje cuando no hay convencimiento por parte de los acreedores”, pero alertó que “los warrants han sido costosos”. “Si ajustamos la reestructuración de 2005 y 2010 por los pagos de los warrants y los pagos a los holdouts, la quita alcanza sólo al 20%”, declaró.