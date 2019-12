Ante temor de suba de retenciones, la liquidación de agroexportadores saltó 170% a u$s2.185 millones

De esta manera, el sector exportador de granos liquidó en noviembre US$ 2.185.621.000, 10% más que en octubre de este año.

El acumulado el onceavo mes de 2019 alcanzó los u$s 21.496.115.000 y ya superó en más de u$s 1.300 millones a todo lo liquidado el año pasado, cuando se liquidaron u$s 20.200 millones.

"Este monto liquidado está directamente relacionado con el volumen de la cosecha y el ritmo de venta de granos por parte de los productores que se ha incrementado en noviembre", indicó Ciara-CEC en un comunicado.

Asimismo, sostuvo que "las liquidaciones de divisas de los próximos meses dependerán del flujo de ventas de granos, particularmente de trigo y cebada, así como de soja de la campaña anterior aun sin entregar por parte de los productores". "Para disponer de un flujo normal de ventas resulta necesario la estabilidad del tipo de cambio y de las reglas del comercio exterior, como condiciones necesarias", concluyó.

Según fuentes del sector, el abultado nivel de liquidación de divisas como así también el de comercialización de los granos se debe "al temor" de una eventual suba de retenciones en la futura gestión de Alberto Fernández.

"La cifra conocida hoy de liquidación de divisas es para pagar lo que la exportación viene comprando; la gente se está apurando y vendiendo su producción, buscando la forma de vender el cereal y que no lo agarre un eventual aumento de los derechos de exportación", explicó una de las fuentes consultadas.

Y, según otra, "están buscando cubrirse ante una eventual incremento de las retenciones (en el próximo gobierno), lo cual ya se da por hecho; es impresionante la cantidad de precios que hay, en todas las posiciones; se está vendiendo mucho, pero a este frenesí solo le queda una semana más estipulo".

Según un informe de Quantum finanzas, desde el resultado de las PASO se aceleró la liquidación de exportaciones agrícolas, que hasta ese momento era menor que hace un año atrás.

“Por el momento, el precio de la soja en el puerto de Rosario parece no estar reflejando totalmente la expectativa de aumento de las retenciones a las exportaciones desde el 10 de diciembre. Para el caso de la soja, en la actualidad están en niveles efectivos del 24,7%”, explica el informe.

El informe coincide con las fuentes sobre que la aceleración estaría anticipándose a una realidad que podría estar determinada por retenciones más elevadas, algunos aventuran 35%. “Pero no debe dejar de considerarse su interacción con la expectativa de devaluación del tipo de cambio y de precios internacionales, además de otras medidas que podrían afectar el manejo de los flujos previamente liquidados”, finaliza.