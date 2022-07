Horas de definición: Alberto Fernández decide quién será el reemplazo de Martín Guzmán

Hasta el momento, se conoce que Agis desistió de ocupar el cargo. En las últimas entrevistas, si bien no descartó volver a la función pública, si manifestó profundas críticas a la coalición de gobierno, quizás una de las razones por las cuales su nombre está descartado por el momento. En cuanto a Marco Lavagna, todavía no hay una definición al respecto. Augusto Costa, actual Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica en la Provincia de Buenos Aires no ocupará el cargo.

Miguel Peirano, se sumó a la "danza de nombres". Es economista y estuvo a cargo del Ministerio de Economía y Producción del país tras la renuncia de Felisa Miceli en 2007. Luego fue reemplazado por Martín Lousteau. Sin embargo, negó la posibilidad de ser el reemplazo de Guzmán.

Pero no se descartan otros nombres. Incluso gira Sergio Massa como posibilidad. Este mediodía, según confirmó Cecilia Camarano por Ámbito, el Presidente de la Cámara de Diputados se reunirá con Alberto Fernández.

Embed Recién después del mediodía iría el titular de Diputados a reunirse con el Presidente aseguran fuentes oficiales. — Cecilia Camarano (@cecamarano) July 3, 2022

Otra de las candidatas es Silvina Batakis quien ocupó el cargo de Ministra de Economía de la Provincia de Buenos Aires entre 2011 y 2015. Vale recordar que Batakis iba a ser quien ocupara el rol de Ministra de Economía en caso de que hubiera ganado Daniel Scioli en las Elecciones Presidenciales de 2015. Su nombre, en el marco de tensiones políticas, sin diferencias con el ala "dura" del kirchnerismo y capaz de relajar las tensiones políticas, es el que más resuena con fuerza.

Más allá del nombre elegido para reemplazar a Martín Guzmán, lo que se desliza desde el Gobierno es que la política económica no cambiará demasiado. La línea seguirá siendo la misma que hasta ahora, en línea con lo acordado con el FMI.

Junto con Guzmán, en tanto, renunciaron los secretarios de Estado que respondían directamente al ministro, entre ellos Sergio Chodos, representante ante el FMI. No se manifestó aún el secretario de Energía, Darío Martínez, con quien Guzmán había tenido un fuerte cortocircuito en los últimos días por su decisión de desentenderse de la segmentación energética.

La renuncia de Martín Guzmán y los funcionarios que le respondían podrían no ser las únicas. No se descartan más cambios de Gabinete y de profundidad, en lo que podría servir como un relanzamiento del Gobierno pensando en 2023. De momento uno de los que tuvo que salir a desmentir rumores de renuncia es el presidente del Banco Central, Miguel Pesce.