Cuánto cobrarán los empleados de la construcción en agosto de 2026 con el nuevo aumento

En el octavo mes del año se aplicará el último tramo del acuerdo firmado por la UOCRA y las cámaras empresarias.

Los trabajadores de la construcción recibirán en agosto el último aumento del acuerdo trimestral.

Los trabajadores de la construcción cobrarán en agosto de 2026 con nuevos valores salariales, tras la aplicación del último tramo del acuerdo paritario alcanzado entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y las cámaras empresarias del sector.

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El convenio firmado con la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC) estableció aumentos acumulativos para junio, julio y agosto.

El esquema comenzó con una suba del 2,1% en junio, continuó con un 2% en julio y se completará en agosto con un incremento del 1,9% sobre los básicos vigentes al cierre del mes anterior.

A diferencia de junio y julio, durante agosto no se pagará una nueva suma extraordinaria. El importe no remunerativo correspondiente a julio será incorporado por absorción a los salarios básicos junto con el nuevo aumento.

La actualización salarial acordada para el trimestre se aplicó de manera acumulativa. Esto significa que cada porcentaje se calculó sobre los salarios básicos ya actualizados durante el mes anterior.

El cronograma quedó conformado de la siguiente manera:

Junio: aumento del 2,1% sobre los salarios de mayo.

Julio: incremento del 2% sobre los básicos de junio.

Agosto: suba del 1,9% sobre los valores de julio, junto con la incorporación de la suma no remunerativa de ese mes.

En junio y julio también se abonaron sumas extraordinarias que variaron según la categoría y la zona. Esos pagos fueron divididos en partes iguales entre la primera y la segunda quincena de cada mes.

En agosto no habrá una nueva asignación de este tipo, debido a que el monto correspondiente a julio quedará absorbido dentro de los salarios básicos convencionales.

Cuánto cobrarán los trabajadores de la construcción en agosto de 2026

Los ingresos del sector dependen tanto de la categoría laboral como de la región en la que se desarrolla la actividad. El Convenio Colectivo de Trabajo 76/75 divide las escalas en cuatro zonas geográficas.

Zona A

Oficial especializado: $7.420 por hora

Oficial: $6.348 por hora

Medio oficial: $5.866 por hora

Ayudante: $5.399 por hora

Sereno: $980.858 mensuales

Zona B

Oficial especializado: $8.237 por hora

Oficial: $7.049 por hora

Medio oficial: $6.502 por hora

Ayudante: $6.020 por hora

Sereno: $1.092.719 mensuales

Zona C

Oficial especializado: $11.392 por hora

Oficial: $10.680 por hora

Medio oficial: $10.306 por hora

Ayudante: $10.007 por hora

Sereno: $1.639.782 mensuales

Zona C Austral

Oficial especializado: $14.841 por hora

Oficial: $12.695 por hora

Medio oficial: $11.732 por hora

Ayudante: $10.798 por hora

Sereno: $1.961.716 mensuales

Estos valores corresponden a los salarios básicos establecidos por el convenio. El ingreso final puede variar según la cantidad de horas trabajadas, los adicionales convencionales, las horas extras y otros conceptos particulares incluidos en cada liquidación.

Qué estableció el acuerdo paritario de la UOCRA

El acuerdo alcanza a los trabajadores incluidos en los convenios colectivos 76/75 y 577/10 y forma parte del segundo tramo de la paritaria anual correspondiente al período abril de 2026-marzo de 2027.

Además de las subas acumulativas, el entendimiento estableció una cláusula de absorción. De esta manera, los empleadores podrán compensar los incrementos otorgados voluntariamente a cuenta de futuras negociaciones desde mayo, siempre que su aplicación no implique una reducción del ingreso total de los trabajadores.

También continúa vigente el aporte extraordinario solidario del 2% mensual sobre los salarios sujetos a aportes y contribuciones legales. En el caso de los trabajadores afiliados, la cuota sindical absorbe ese monto, por lo que no corresponde una retención adicional por el mismo concepto.

El acuerdo fue homologado el 2 de junio por la Secretaría de Trabajo. De esta manera, las escalas y condiciones pactadas tienen plena vigencia para los trabajadores alcanzados.