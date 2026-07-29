Inicio de la semana de pagos en IPS: quiénes cobran este jueves 30 de julio + Agregar ámbito en









El cronograma comienza con una parte de los beneficiarios según la terminación del documento y contempla también a quienes reciben prestaciones sociales.

El organismo previsional bonaerense pondrá en marcha una nueva etapa del cronograma previsto para el cierre de julio. Pexels

El Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires pondrá en marcha este jueves 30 de julio el cronograma correspondiente a los haberes del mes. Como ocurre cada mes, las fechas fueron organizadas de acuerdo con la terminación del DNI, un esquema que busca distribuir el pago entre los distintos grupos de beneficiarios.

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La jornada marcará el inicio de la acreditación para jubilados, pensionados y titulares de pensiones sociales no contributivas.

Miles de beneficiarios estarán atentos al esquema dispuesto por el Instituto de Previsión Social durante los próximos días. Pexels Además del cronograma de cobro, muchos afiliados aprovechan estas fechas para resolver consultas vinculadas con su situación previsional o iniciar trámites. Entre ellos aparece la jubilación ordinaria, una de las prestaciones más solicitadas dentro del organismo provincial, que cuenta con requisitos y documentación específica.

Jubilados y pensionados: calendario de pagos de IPS en julio 2026 El IPS informó que el cronograma de pago de los haberes de julio comenzará el jueves 30 de julio y finalizará el viernes 31 de julio. Las fechas quedaron establecidas de la siguiente manera:

Jueves 30 de julio: Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3. Pensiones sociales no contributivas con documentos terminados en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9

Viernes 31 de julio: Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9 El organismo también recordó que el vencimiento del pago por ventanilla será el 24 de agosto de 2026, por lo que quienes cobren mediante esa modalidad tendrán tiempo hasta esa fecha para retirar sus haberes.

Cómo tramitar la jubilación ordinaria de IPS La jubilación ordinaria es la prestación destinada a quienes reúnen las condiciones de edad y años de servicios exigidas por la normativa previsional de la provincia de Buenos Aires. El trámite debe iniciarse ante el IPS con la documentación respaldatoria correspondiente y el cumplimiento de los requisitos establecidos para cada situación. Con el calendario ya definido, los titulares de prestaciones esperan el comienzo de una nueva ronda de acreditaciones. Pexels Entre la documentación que habitualmente solicita el organismo figuran el Documento Nacional de Identidad, la constancia de CUIL, la certificación de servicios y remuneraciones, además de otra información que puede variar según la actividad desarrollada o la modalidad laboral del solicitante. En determinados casos, el IPS puede requerir documentación complementaria para verificar aportes o períodos trabajados. El trámite puede comenzar cuando la persona reúne las condiciones previstas por el régimen previsional aplicable. Durante el proceso, el organismo analiza los antecedentes laborales, valida los aportes registrados y determina si corresponde otorgar el beneficio. Ese análisis puede demandar distintos tiempos según la complejidad de cada expediente. Quienes tengan dudas sobre los requisitos específicos o necesiten conocer el estado de una gestión pueden consultar los canales oficiales del Instituto, donde también es posible acceder a servicios como la consulta de expedientes, recibos de haberes, turnos y otros trámites vinculados con la seguridad social provincial.

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