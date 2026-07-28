Empleados de Comercio: cuánto cobrarán en agosto con el aumento y el bono de $25.000

Los salarios recibirán el segundo tramo del incremento trimestral del 5,7%. Además, se liquidará la última cuota de la asignación extraordinaria acordada por FAECyS y las cámaras empresarias.

La actualización salarial alcanza a trabajadores de Maestranza, Administrativos, Cajeros y Vendedores.

Los empleados de Comercio recibirán en agosto una nueva actualización salarial como parte del acuerdo alcanzado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las principales cámaras empresarias del sector.

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El entendimiento firmado con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA) estableció un aumento total del 5,7% para el trimestre comprendido entre julio y septiembre de 2026.

La mejora se distribuye en tres tramos consecutivos del 1,9%. Tras la primera actualización aplicada en julio, en agosto se activará el segundo incremento, mientras que la última suba se incorporará con los salarios correspondientes a septiembre.

Además, el acuerdo contempla el pago de un bono extraordinario no remunerativo de $50.000, dividido en dos cuotas de $25.000. La segunda y última parte se liquidará junto con el sueldo de agosto.

La actualización del 5,7% no se incorpora de una sola vez, sino que se distribuye en tres incrementos iguales sobre las escalas básicas del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.

El cronograma acordado quedó conformado de la siguiente manera:

Julio: aumento del 1,9%.

Agosto: aumento del 1,9%.

Septiembre: aumento del 1,9%.

Las nuevas escalas fueron calculadas sobre los salarios vigentes en junio, con la inclusión de las sumas no remunerativas del acuerdo anterior. Los valores corresponden a trabajadores con jornada completa y pueden variar según los adicionales previstos para cada empleado.

Entre esos conceptos se encuentran la antigüedad, el presentismo, las horas extras, el manejo de caja, las comisiones y otros adicionales contemplados por el convenio colectivo.

Sueldos de Comercio: las escalas que se actualizarán en agosto

Los salarios básicos establecidos para julio funcionan como referencia para la aplicación del segundo tramo del aumento en agosto. Los montos comprenden las categorías de Maestranza, Administrativos, Cajeros y Vendedores.

Maestranza

Maestranza A: $1.257.023

Maestranza B: $1.260.293

Maestranza C: $1.271.751

Administrativos

Administrativo A: $1.269.299

Administrativo B: $1.274.213

Administrativo C: $1.279.120

Administrativo D: $1.293.854

Administrativo E: $1.306.134

Administrativo F: $1.324.134

Cajeros

Cajero A: $1.273.389

Cajero B: $1.279.120

Cajero C: $1.286.486

Vendedores

Vendedor A: $1.273.389

Vendedor B: $1.297.947

Vendedor C: $1.306.134

Vendedor D: $1.324.134

Sobre estas escalas se aplicará en agosto el segundo incremento del 1,9%. Al resultado deberán añadirse la cuota de $25.000 del bono extraordinario y los adicionales que correspondan a cada trabajador.

El acuerdo permanecerá vigente hasta septiembre de 2026. Las partes asumieron el compromiso de volver a reunirse en octubre para evaluar la evolución de la economía y analizar una eventual nueva actualización salarial.

Bono para empleados de Comercio: cuánto se cobra en agosto

Además del aumento porcentual, el acuerdo paritario estableció el pago de una asignación extraordinaria no remunerativa de $50.000 para todos los trabajadores alcanzados por el convenio colectivo.

El bono fue dividido en dos pagos iguales:

Primera cuota de $25.000: junto con el sueldo de julio de 2026.

Segunda cuota de $25.000: junto con el salario de agosto de 2026.

La asignación tiene carácter extraordinario, no remunerativo y no acumulativo. Por ese motivo, no se incorpora al salario básico ni se utiliza para calcular adicionales como antigüedad, presentismo, horas extras o comisiones.

Qué pasará con la suma fija de $120.000

El nuevo acuerdo también prorrogó el pago de la suma fija no remunerativa de $120.000 establecida en la negociación anterior. El monto continuará abonándose por fuera del salario básico durante los próximos meses.

Su incorporación a las escalas convencionales comenzará en diciembre de 2026 y se realizará de manera gradual mediante seis cuotas mensuales de $20.000.

De acuerdo con el cronograma previsto, el proceso se extenderá hasta mayo de 2027. De esta manera, la suma fija se transformará progresivamente en salario remunerativo durante el próximo año.