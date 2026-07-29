Cuotas del Crédito ANSES: cómo saber cuánto debés

La plataforma oficial permite revisar el estado del préstamo, verificar pagos pendientes y consultar el cronograma de débitos.

Los titulares de Créditos ANSES pueden consultar desde Mi ANSES el detalle de las cuotas pendientes y el saldo del préstamo.

Los créditos que ANSES otorgó a trabajadores y jubilados durante los últimos años continúan vigentes para quienes aún no terminaron de cancelar el préstamo . A través de la plataforma Mi ANSES, los beneficiarios pueden consultar el estado de su financiamiento y conocer el detalle de cada cuota.

Además de verificar el saldo pendiente, el organismo permite acceder a información sobre el calendario de débitos, el monto de las cuotas y otros datos relacionados con la devolución del crédito . También existen alternativas de financiamiento ofrecidas actualmente por entidades bancarias.

Las personas que hayan solicitado un Crédito ANSES pueden conocer el estado de su préstamo ingresando a Mi ANSES con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social . Una vez dentro de la plataforma, deberán seleccionar la opción "Créditos ANSES" , donde se encuentra toda la información vinculada al financiamiento.

En esa sección, es posible consultar la cantidad de cuotas pendientes, el monto de cada una, el saldo restante del préstamo e incluso modificar el CBU de la cuenta bancaria desde donde se realizan los débitos automáticos. De esta manera, los beneficiarios pueden llevar un seguimiento actualizado de su deuda.

ANSES recordó que las cuotas mantienen el mismo valor desde la segunda hasta la última del plan de pagos . La única excepción corresponde a la primera cuota, que incluye los gastos administrativos asociados al otorgamiento del crédito.

Por ese motivo, quienes comparen el primer descuento con los siguientes podrán notar una diferencia en el importe debitado. Una vez superada esa instancia inicial, el valor de las cuotas permanece fijo hasta cancelar el préstamo.

Calendario de débito: fechas clave entre el 1 y el 10 de cada mes

Las cuotas de los Créditos ANSES se descuentan automáticamente de la cuenta bancaria informada por el titular entre los días 1 y 10 de cada mes. Por ello, es importante contar con fondos suficientes para evitar inconvenientes al momento del débito.

Si el organismo no puede realizar el descuento por falta de dinero en la cuenta, la cuota pendiente se suma a la del mes siguiente. En esos casos, además de abonarse dos cuotas juntas, pueden aplicarse intereses por mora, por lo que ANSES recomienda controlar periódicamente los movimientos bancarios.

Alternativas actuales: préstamos para jubilados y trabajadores en bancos

Los Créditos ANSES dejaron de otorgarse tras el cambio de gestión nacional, por lo que actualmente no es posible solicitar un nuevo préstamo a través del organismo previsional. Sin embargo, quienes ya accedieron al beneficio deben continuar con el plan de pagos hasta cancelar la deuda.

Como alternativa, distintos bancos públicos y privados ofrecen líneas de crédito para jubilados, pensionados, trabajadores y beneficiarios de algunas prestaciones sociales. Cada entidad establece sus propias condiciones, tasas de interés y requisitos, por lo que conviene comparar las opciones antes de solicitar un préstamo.

Aunque por el momento ANSES no habilitó nuevas líneas de financiamiento, los beneficiarios que mantienen un crédito vigente pueden consultar toda la información de su préstamo desde Mi ANSES. Revisar periódicamente el estado de las cuotas y respetar las fechas de débito ayuda a evitar recargos y mantener el plan de pagos al día.