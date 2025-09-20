Almacenes y farmacias, los sectores más afectados por caída de consumo del último mes

El comercio electrónico y los supermercados de cadena fueron los únicos que mostraron subas, mientras que los formatos tradicionales sufrieron reducciones.

Las farmacias registraron una caída de 2,6% en agosto, mientras que kioscos y autoservicios también mostraron retrocesos.

El consumo masivo volvió a mostrar señales de debilidad en agosto, con una contracción de 1,9% frente a julio , de acuerdo con un relevamiento de la consultora privada Scentia . El retroceso mensual se explica principalmente por el freno en las ventas de kioscos y almacenes , que descendieron 4,4% , y de farmacias , que marcaron una baja de 2,6% . También los autoservicios independientes retrocedieron 2,2% , mientras que los mayoristas lo hicieron un 0,9% .

A contramano, dos canales lograron escapar a la tendencia negativa: el comercio electrónico , que avanzó 5,2% , y las cadenas de supermercados , con un incremento de 2,2% .

Si bien en la comparación contra agosto de 2024 los datos lucen más alentadores, la consultora advierte que la mejora responde en parte a la baja base de comparación. En ese marco, el consumo marcó un aumento interanual de 4% , con un acumulado de 1,2% de crecimiento en lo que va de 2025 .

El director de Scentia, Osvaldo Del Río , explicó que en el octavo mes del año “se repite el signo positivo en la mirada agregada, logrando un +4% en la variación respecto del mismo mes de 2024, mientras que en el acumulado anual alcanza un +1,2%”. Sin embargo, remarcó que “continúa siendo dispar el comportamiento de los canales”, con diferencias marcadas entre los formatos tradicionales y los más modernos.

El contraste más fuerte se observa en los supermercados de cadena , que mostraron una baja de 5,1% frente a agosto del año pasado y acumulan una caída de 5,4% en lo que va de 2025 . Los mayoristas también sintieron el impacto, con un retroceso de 8,1% interanual y de 2,3% en los primeros ocho meses del año .

En cambio, los autoservicios independientes exhibieron un repunte de 5,7% interanual, aunque con un saldo negativo de 2,3% en el acumulado del año. Los almacenes y kioscos, en tanto, sorprendieron con un crecimiento de 10,3% interanual y de 8,8% en lo que va de 2025, mientras que las farmacias avanzaron 3,3% interanual y 5,5% anual.

El mayor dinamismo se registró en el comercio electrónico, que subió 13,3% interanual y ya acumula una expansión de 10,2% en el año, consolidándose como el canal de mayor crecimiento dentro del sector.

Canastas en detalle

Al analizar los distintos rubros, los productos perecederos lideraron las subas con un incremento de 9,8% interanual, seguidos por los artículos impulsivos (9,6%) y los alimentos (6,2%). También se destacaron las alzas en bebidas sin alcohol (4,5%), limpieza de ropa y hogar (4,3%) y desayuno y merienda (2,3%).

No todas las canastas tuvieron un desempeño positivo: las ventas de artículos de higiene y cosmética retrocedieron 3,1%, mientras que las de bebidas alcohólicas cayeron 2% en la comparación interanual.