Por qué se celebra Año Nuevo el 1 de enero: historia de una fecha que no siempre fue la misma

Aunque esta fecha marca el inicio del calendario en gran parte del mundo, el 1 de enero no siempre fue el día elegido para celebrar el Año Nuevo. Su adopción es el resultado de siglos de cambios culturales, religiosos y políticos.

Aunque hoy jueves 1 de enero festejamos la llegada del Año Nuevo 2026, no fue siempre fue la fecha oficial para marcar el inicio en el calendario en distintas sociedades a lo largo de la historia.

En los tiempos antiguos, las comunidades humanas organizaban sus calendarios de maneras muy variadas, generalmente vinculados a los ciclos naturales, las estaciones o rituales religiosos. Las primeras mediciones del tiempo estaban pensadas para predecir eventos importantes como las estaciones, las cosechas o los movimientos de la Luna.

año nuevo.jpg Pixabay Año Nuevo no siempre se festejó el 1 de enero: historia de la celebración El cambio más significativo hacia el 1 de enero como inicio del año tiene sus raíces en la antigua Roma. En los primeros calendarios romanos, el año comenzaba en marzo, cuando se reanudaban las campañas agrícolas y militares.

Con el tiempo, el calendario fue ajustándose y ampliándose hasta que, en el año 45 a.C., Julio César implementó el llamado calendario juliano, un sistema basado en el año solar. Esta reforma incorporó una duración de 365 días y estableció oficialmente que el 1 de enero marcara el comienzo del año. La elección de esa fecha estaba influida por la figura de Jano, dios romano de las puertas y de los comienzos, que simbolizaba mirar al pasado y al futuro.

A pesar de esta reforma, con la caída del Imperio Romano y la influencia de la Iglesia en Europa, muchos territorios no celebraron el año nuevo el 1 de enero durante siglos. En distintas épocas la fecha de inicio del año se asociaba a festividades religiosas como el 25 de marzo (la Anunciación) o incluso el 25 de diciembre (Navidad).

Por qué se feste Año Nuevo el 1 de enero La consolidación definitiva del 1 de enero como comienzo del año llegó con la adopción del calendario gregoriano en 1582, impulsado por el papa Gregorio XIII para corregir desfasajes acumulados en el calendario juliano. El nuevo sistema introdujo reglas más precisas para los años bisiestos y fue extendiéndose gradualmente por la mayor parte del mundo, hasta convertirse en el calendario civil predominante. Hoy, aunque muchas culturas aún celebran sus propios años nuevos en fechas distintas según sus calendarios tradicionales, el 1 de enero se mantiene como símbolo global de renovación y comienzo de un nuevo ciclo.