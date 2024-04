Aprobaron las privatizaciones con la ley Bases: cuáles serán las primeras empresas con cartel de venta

"Creo que la primera va a ser Intercargo, ya tiene nombre y apellido y después me parece que el paquete dependerá de algunas condiciones, pero AYSA, Corredores Viales y Belgrano Cargas , son negocios que van a querer algunos actores", le dijo a Ámbito , Hernán Letcher, el director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Por su parte, para Rafael Flores, economista especializado en administración financiera del sector público, "el Gobierno está encarando esto, no desde un punto de vista de priorizar determinados sectores, sino con una perspectiva fiscal de conseguir recursos".

Y añadió que desde La Libertad Avanza está la idea de que "el Estado no tiene que que hacer ninguna actividad que pueda cumplir el sector privado" y, confió que, desde esa lógica, "me parece que no van a hacer análisis sobre aquellas empresas que puedan mejorar su eficiencia sino que van privatizar todo aquello que pueda vender en un plazo relativamente corto".

Gobierno ampliará u$s 1.600 M el crédito para recuperar el Belgrano Cargas

Privatizaciones: cuál es la situación de cada empresa

Una de las empresas que podrían sufrir una privatización total es Intercargo, esta empresa brinda asistencia a aeronaves en tierra y presta servicios a las principales compañías aéreas, tanto en vuelos de cabotaje como internacionales, en 20 aeropuertos del país.

Según un informe de CEPA, Intercargo "siempre fue rentable y no necesitó Transferencias Corrientes del Estado Nacional a lo largo de su historia salvo contadas excepciones". Durante la crisis por el Covid-19 redujo las operaciones aéreas en torno del 94%. Tuvo un resultado positivo del ejercicio 2023 que ascendió a $1.500 millones.

Por su parte, Corredores Viales está compuesta por un capital social del 51%del Ministerio de Obras Públicas de la Nación y por un 49% de la Dirección Nacional de Vialidad. El objetivo de la empresa es realizar la construcción, mejora, reparación, ampliación, promoción, remodelación, mantenimiento, administración, y prestación de los corredores viales.

Con 5.885 km concesionados, Corredores Viales es responsable de 10 tramos de la red vial nacional. Para el informe realizado por CEPA, esta empresa está dentro del sector "cuyo rol es estratégico como el sector nuclear, telecomunicaciones y defensa. Su privatización implicaría desregulaciones y pérdida de soberanía".

El mismo informe reveló que el 90% del punto de PBI (0,9%) que supone el total del déficit de empresas públicas en 2023 se destinó a tres rubros: energía, agua y cloacas y trenes. Más de la mitad fue una sola empresa (ENARSA: Energía Argentina SA, con 0,5% del PBI en transferencias del Tesoro) que se ocupó de la ejecución de subsidios de y los pagos del Gasoducto Néstor Kirchner.

A su vez, ENARSA junto con AySA (Agua y Saneamientos Argentina) y a las sociedades ferroviarias (Belgrano Cargas, Ferrocarriles Argentinos SA, entre las más relevantes), alcanzan el 86,9% del total de las transferencias. "Son servicios esenciales que el Estado brinda para mejorar la calidad de vida de la población y abaratar costos de energía, gas y transporte", expresaron.

Privatizaciones: a dónde irá el dinero de la venta de las empresas

Para Rafael Flores, a dónde se van a destinar ese flujo de dinero es un tema "muy importante" porque se trata de recursos de capitales. "Estos son recursos que se obtienen por única vez y no deberían destinarse a cubrir gastos corrientes, es decir, no deberían ser utilizados para cubrir déficit", explicó.

Para este experto, el Gobierno debería formar un fondo anticíclico o deberían aprovecharse para generar alguna política de estabilización a futuro. "Sin embargo parece que van a usar esos fondos como un ingreso extra y punto porque tampoco quieren hacer obra pública", amplió.

Por último, para Hernán Letcher, los recursos básicamente se van a destinar a un esquema similar a la libre competencia de monedas, un escenario que se aproxime a la Convertibilidad de los '90 pero sin tener un tipo de cambio fijo. "Las privatizaciones con Menem tuvieron la misma característica y se usaron básicamente para sostener el modelo económico", cerró.