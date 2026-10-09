Aprueban un nuevo cuadro tarifario para más de 30 aeropuertos del país

La medida alcanza a las terminales del Grupo A, entre ellas Ezeiza, Aeroparque, Córdoba y Bariloche, y modifica la tasa de uso de aeroestación. Los nuevos valores regirán dentro de 60 días.

El Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) aprobó un nuevo cuadro tarifario para más de 30 aeropuertos del país, que entrará en vigencia 60 días después de su publicación en el Boletín Oficial . La medida, que impactará en el precio final de los pasajes según el tipo de vuelo y la terminal utilizada, quedó formalizada a través de la Resolución 69/2026, firmada por la directora del organismo, Noelia Ruiz .

La norma dispone “aprobar el nuevo cuadro tarifario correspondiente a los aeropuertos integrantes del Grupo ‘A’ del Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA), de acuerdo con los valores máximos, el alcance y las condiciones establecidos en el anexo”. El resto de las terminales mantendrá sus propios conceptos tarifarios y condiciones de aplicación.

Uno de los cambios centrales afecta a la Tasa de Uso de Aeroestación doméstica (TUA) , que según la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) abonan los pasajeros. No se fijó un porcentaje de aumento, ya que la variación dependerá del vuelo y del aeropuerto.

Según los fundamentos, la modificación busca mantener estable el valor de la contraprestación por el uso de las instalaciones, reducir la necesidad de actualizaciones nominales periódicas y sostener los ingresos de la concesión. El organismo aclaró que, pese a su denominación, la TUA no es un tributo, que conservará su carácter de tarifa regulada y que el ORSNA mantendrá sus facultades para intervenir en su aplicación. “La TUA reviste el carácter de tarifa dado su función retributiva del uso de las instalaciones aeroportuarias por parte de los usuarios y cuya explotación ha sido objeto de una concesión realizada por el Estado Nacional”, señala el texto.

Además, el nuevo esquema incorpora de manera directa la bonificación del 30% que se aplicaba sobre las tasas de aterrizaje y estacionamiento internacional. Hasta ahora, ese descuento dependía de un acuerdo entre el ORSNA, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y Aeropuertos Argentina 2000, y estaba condicionado a que las aerolíneas cumplieran regularmente con sus pagos. Con el nuevo cuadro, la reducción quedará incluida en los valores y dejará de estar sujeta a ese convenio. “Esto aporta mayor transparencia y previsibilidad a la aplicación de la tarifa”, sostuvieron desde el organismo.

En adelante, las adecuaciones tarifarias deberán seguir los mecanismos de revisión ordinaria o extraordinaria de la ecuación económico-financiera de la concesión y las actualizaciones previstas en el Acta Acuerdo de Readecuación Contractual, que incluye una proyección de ingresos y egresos con alcance indicativo hasta 2056. Quedarán exceptuadas las modificaciones ya pactadas entre el Estado nacional y la concesionaria e incorporadas en ese documento.

Por último, la resolución establece que la ANAC deberá difundir la medida en el ámbito de su competencia y que Aeropuertos Argentina 2000 será notificada formalmente.