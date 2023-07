ARBA anunció una campaña de fiscalización contra los alquileres en negro

Esta disposición no alcanza a los ingresos correspondientes al propietario por la locación de hasta un inmueble destinado a vivienda, siempre que los mismos no superen el monto que establezca la Ley Impositiva. Esta excepción no será aplicable cuando el propietario sea una sociedad o empresa inscripta en el Registro Público o se trate de un fideicomiso.

arba Los denominados “impuestos sobre las herencias” de ARBA recaen sobre el valor económico de los bienes transmitidos entre sujetos y/o adquiridos de forma gratuita como consecuencia de herencias, legados o donaciones, justificándose en el incremento patrimonial que se produce.

Qué pasa cuando ARBA determina alquileres en negro

Cuando el contribuyente posee varias partidas inmobiliarias asociadas a su CUIT, ARBA intuye que existen ingresos por alquileres omitidos y que el contribuyente debería declarar los ingresos obtenidos por esas locaciones desde el efectivo comienzo de la actividad y abonar el tributo adeudado más intereses.

El contribuyente tiene dos opciones:

Regularizar la situación fiscal de corresponder y evitar sanciones , ya que ARBA puede determinar de oficio las obligaciones fiscales e imponer sanciones.

, ya que ARBA puede determinar de oficio las obligaciones fiscales e imponer sanciones. Presentar un descargo acompañando toda prueba documental que justifique que esa partida inmobiliaria no está afectada a la actividad de locación de inmuebles.

En este caso, el Código Fiscal establece que, para determinar el valor, se considerará el 5% de la valuación fiscal del inmueble por cada período anual de duración del comodato. Es decir, que ARBA puede intimar impuesto a la herencia, como ya hizo en 2019.