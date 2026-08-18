En su presentación con el Barcelona, Rodri elogió a Julián Álvarez: + Agregar ámbito en









El mediocampista español decidió marcharse al Barça y rodearse de sus compañeros de la Roja y, además, podría darse un reencuentro con el delantero de la Selección argentina.

Julián Álvarez y Rodri en los festejo de la Premier League con el Manchester City. Ahora, podrían reencontrarse en el Barcelona. @mancity

El traspaso de Rodri al Barcelona se confirmó hace tan solo unas horas y la presentación se hizo este martes por la tarde española. El mediocampista, procedente del Manchester City por unos €76 millones, se subió al estrado para contestar preguntas de la prensa y una de ellas fue sobre qué opina acerca del posible fichaje de Julián Álvarez, con quien compartió plantel en Inglaterra.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Sorprendido por la pregunta, el ganador del Balón de Oro de 2024, dijo: “Respeto al Atlético de Madrid. Trato de tener mucho respeto cuando se trata de jugadores de otros equipos. Julián es un gran futbolista, uno de los mejores jugadores del mundo. Solo puedo decir eso”, sentenció.

Rodri y Julián Álvarez con la Supercopa de la UEFA. @mancity Luego del Mundial 2026, en donde salió campeón con España, Rodri abrió la puerta de salida del Manchester City luego de la renuncia de Pep Guardiola en el banco blue. Ante esto, el Real Madrid lo estuvo sondeando durante varias semanas su situación, pero Deco, el director deportivo del blaugrana, lo sedujo con la propuesta a futuro y se decantó por ir al conjunto catalán.

Finalmente, las ofertas con el City llegaron a buen puerto fácilmente y el Barça desembolsará €60 millones brutos, se agregarán €10 millones en cuanto a partidos jugados durante la temporada y otros €6 millones por objetivos con una alta facilidad de concretar.

La actualidad de Rodri Por otro lado, el mediocampista de 30 años se sometió a una operación en la zona lumbar una vez que terminó la cita mundialista con La Roja y si bien a la hinchada española le preocupaba eso, Rodri confirmó que puede volver a sumar minutos: “Estoy listo para jugar. Se habló mucho de la operación, pero fue ambulatoria y salí como si nada. Espero entrenarme mañana con el equipo y coger el ritmo cuanto antes para ayudar”, confirmó.

Mientras pasaba la revisión médica en la Ciudad Deportiva, se cruzó con varios compañeros que iban al entrenamiento y admitió que recibió una cálida bienvenida. Lo curioso de este caso es que compartió vestuario durante la Copa del Mundo con siete de ellos: Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Pau Cubarsí, Eric García y Joan García. Rodri, el Balón de Oro del Mundial 2026 con España. Por último, reconoció que la charla con el entrenador Hansi Flick fue muy importante para desembarcar en el club: “Hablé con él y me trasladó su ilusión. Me motiva mucho trabajar con él porque me atrae la idea de juego valiente. Es un entrenador muy transparente. Vengo para sumar", afirmó el exmediocampista del Manchester City.