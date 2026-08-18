El Gobierno mueve fichas: tres nuevas designaciones en Comunicación y Capital Humano

A través del Decreto 747/2026, el Ejecutivo nombró a Verónica Magdalena Varela como subsecretaria de Coordinación Administrativa y Legal del área que conduce Fabián Fernández. Además, Capital Humano oficializó dos designaciones en áreas vinculadas a políticas sociales.

El Gobierno oficializó la designación de Verónica Magdalena Varela como nueva subsecretaria de Coordinación Administrativa y Legal de la Secretaría de Comunicación y Medios , conducida por Fabián Fernández .

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El nombramiento quedó establecido mediante el Decreto 747/2026 , publicado este martes en el Boletín Oficial, y forma parte de la reorganización que el Ejecutivo viene implementando dentro de la estructura de Comunicación.

Varela tendrá a su cargo la coordinación de los aspectos administrativos y legales de la Secretaría, incluyendo la revisión de contratos, la administración de recursos y la articulación con otras dependencias estatales. De acuerdo con la norma, deberá velar por el cumplimiento de la legislación vigente en las actuaciones que lleve adelante el organismo.

La designación se suma a otros cambios registrados en las últimas semanas dentro de la Secretaría de Comunicación y Medios, en el marco de la reestructuración del área.

Según el Decreto 747/2026, “desígnase, a partir del 18 de agosto de 2026, en el cargo de Subsecretaria de Coordinación Administrativa y Legal de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación a la abogada Verónica Magdalena Varela”.

Dos designaciones en Capital Humano

En paralelo, el Ministerio de Capital Humano oficializó otros dos nombramientos mediante el Decreto 739/2026, también publicado en el Boletín Oficial.

La cartera que conduce Sandra Pettovello designó al abogado Martín Domingo Lepera como subsecretario de Coordinación Técnica y Análisis de la Información del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

El organismo tiene entre sus funciones la articulación de políticas sociales y el seguimiento de su implementación. La subsecretaría estará vinculada con tareas de planificación, análisis de información, seguimiento y evaluación de los programas implementados por el Estado nacional.

Por su lado, el Decreto 739/2026 indicó: “Desígnase, a partir del 1° de agosto de 2026, en el cargo de Subsecretario de Coordinación Técnica y Análisis de la Información del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, organismo desconcentrado del Ministerio de Capital Humano, al abogado Martín Domingo Lepera”.

En el mismo Decreto firmado por Milei y la ministra Sandra Pettovello, se informó: “Desígnase, a partir del 1° de agosto de 2026, en el cargo de Subsecretaria de Promoción Humana de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano a la licenciada Verónica Yanina Ramos”.

Por otra parte, la licenciada Verónica Yanina Ramos fue designada como subsecretaria de Promoción Humana de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.

El área tiene bajo su órbita programas vinculados con la protección y promoción de derechos de niños, adolescentes y familias en situación de vulnerabilidad, además de acciones de fortalecimiento familiar y prevención de situaciones de riesgo.

Los nuevos nombramientos se incorporan a la estructura del Ministerio de Capital Humano y alcanzan áreas vinculadas con la coordinación de políticas sociales y la promoción de derechos.