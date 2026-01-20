La variante H3N2 de la gripe A se expande en el país: ya llegó a 14 provincias y se confirmó una muerte

El subclado K de la influenza A mostró un crecimiento acelerado en la última semana, con casos confirmados en gran parte del país y un alto nivel de internaciones entre adultos mayores.

Las autoridades sanitarias siguen de cerca la evolución de la variante H3N2 tras el fuerte aumento de contagios y la confirmación del primer fallecimiento.

La circulación de una nueva variante de la gripe A (H3N2) muestra un crecimiento acelerado en Argentina. En apenas siete días, los contagios confirmados se duplicaron y la presencia del virus se extendió a 14 provincias , según datos oficiales difundidos en el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) .

Los análisis genómicos realizados por el Instituto Malbrán y comunicados por el Ministerio de Salud de la Nación confirmaron 28 casos del subclado K , una de las variantes actualmente bajo seguimiento por su potencial gravedad clínica. El reporte también informó la primera muerte asociada a esta cepa en el país , registrada en Mendoza.

La misma corresponde a un hombre de 74 años , de nacionalidad española, que había llegado al país para pasar las fiestas y debió ser internado tras desarrollar un cuadro respiratorio grave.

Hasta el informe anterior, los casos confirmados eran 11 en cinco provincias . El nuevo relevamiento incorporó 13 contagios adicionales y sumó ocho jurisdicciones al mapa de circulación viral, lo que representa un incremento superior al 100% en apenas una semana .

En total, entre el 18 de diciembre de 2025 y el 16 de enero de 2026 se secuenciaron 50 muestras de influenza A (H3N2) . De ese universo, 28 correspondieron al subclado K , mientras que el resto se distribuyó entre otras variantes del mismo linaje.

Los casos del subclado K se detectaron en Buenos Aires, CABA, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, La Pampa, La Rioja, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Uno de los datos que más preocupa a las autoridades sanitarias es el nivel de severidad: 13 de los 28 pacientes requirieron internación, una proporción elevada para cuadros gripales estacionales. La mayoría de los contagios se concentró en personas mayores de 60 años, seguidas por niños menores de 10.

En materia de prevención, el BEN remarcó que solo seis personas estaban vacunadas contra la gripe, lo que equivale a apenas el 21% de los casos confirmados con esta variante.

Recomendaciones oficiales

Ante el avance del virus, el Ministerio de Salud reiteró una serie de medidas preventivas, entre ellas:

Mantener al día los esquemas de vacunación antigripal y contra COVID-19 , además de neumococo y otras infecciones respiratorias.

Lavarse las manos con frecuencia.

Cubrirse con el pliegue del codo al toser o estornudar.

Evitar compartir objetos de uso personal.

Ventilar ambientes cerrados.

Limitar el contacto social ante la presencia de síntomas y permanecer en aislamiento hasta 24 horas sin fiebre, sin medicación.

Quiénes deben vacunarse

La vacunación antigripal está especialmente indicada para:

Personal de salud .

Personas embarazadas , en cualquier trimestre.

Puérperas , hasta 10 días después del parto si no se vacunaron durante el embarazo.

Niños de 6 a 24 meses , con esquema de dos dosis.

Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo .

Mayores de 65 años , sin necesidad de orden médica.

Personal estratégico de servicios esenciales.

Las autoridades recordaron que enfermedades respiratorias crónicas, cardiopatías, diabetes, obesidad mórbida, inmunodeficiencias y patologías oncológicas incrementan el riesgo de cuadros graves de influenza.