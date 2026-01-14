China alcanzó un superávit comercial récord en 2025 pese a la guerra de aranceles

La estrategia del país asiático de reemplazar mercados en medio de la disputa con el gobierno de Donald Trump le permitió escalar las exportaciones totales.

China registró el mayor superávit comercial de su historia en 2025 tras expandirse 20% respecto de 2024. Ocurrió al cabo de un año en el que el Gigante Asiático desafió la guerra de aranceles lanzada por el gobierno estadounidense de Donald Trump y logró incrementar sus exportaciones a otros mercados mundiales.

En conjunto, el comercio exterior de bienes de China alcanzó los u$s6,48 billones, según anunció la Administración General de Aduanas este miércoles. Fue el noveno aumento anual del intercambio consecutivo. En ese marco, el superávit comercial de China alcanzó la cifra récord de u$s1,2 billones.

China “siguió adelante” a pesar de enfrentar un “entorno externo complejo y desafiante”, dijo Wang Jun, administrador adjunto de la oficina de aduanas, en una conferencia de prensa.

Las exportaciones de productos de alta tecnología, una categoría que incluye máquinas de alta gama y robots industriales, aumentaron un 13% interanual , señaló Wang, mientras que las ventas de vehículos eléctricos, baterías de litio y elementos fotovoltaicos , como paneles solares, subieron 27% .

El gobierno chino promocionó con fuerza el comercio hacia otros mercados , como una señal de la resiliencia del país a pesar de que la guerra de aranceles hizo caer las exportaciones hacia los Estados Unidos.

En lugar de ver caer sus exportaciones a medida que Estados Unidos y China incrementaban los aranceles sobre los bienes de cada uno, el país oriental expandió sus productos a otros mercados del mundo, aprovechando la huella económica global del país y las coberturas que las empresas crearon durante la primera guerra comercial del presidente estadounidense Donald Trump.

Pero eso también ha causado fricciones con socios comerciales de todo el mundo, que han expresado su preocupación por lo que consideran prácticas comerciales desleales y una afluencia de productos chinos que perjudican sus industrias nacionales. Eso se plasmó, por ejemplo, en los reclamos de distintos sectores empresariales argentinos afectados.

No obstante, las sólidas exportaciones del año pasado dieron fuerza a Beijing en sus negociaciones comerciales con EEUU, que se prolongaron durante meses y culminaron en octubre, cuando Trump y el líder Xi Jinping se reunieron y acordaron una tregua que reduce los nuevos aranceles sobre los productos chinos al 20%. Los aranceles habían llegado a alcanzar el 145% en la primera parte del año pasado.

La tregua se mantuvo vigente, aunque Trump dijo el lunes que los países que hacen negocios con Irán enfrentarán un nuevo arancel del 25%, un anuncio que podría afectar a China, que es un aliado relevante de Teherán.

El comercio de China con Estados Unidos, históricamente el mayor mercado de exportación de China, cayó 16,9% en los primeros 11 meses del año, según muestran los datos.

Los exportadores están preparados para más fricciones en la relación en el futuro, ya que Trump ha hecho de la reducción de la dependencia de China y el regreso de la manufactura estadounidense un principio de su administración.

Los analistas evalúan si China podrá mantener su nivel de exportaciones al resto del mundo durante el este año, especialmente a medida que los países exploran cada vez más formas de proteger los mercados internos de lo que comúnmente se denomina “sobrecapacidad industrial” china.