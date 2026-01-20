Denuncian que hay un cuarto argentino detenido en el centro de torturas de Venezuela + Seguir en









El Foro Argentino por la Defensa de la Democracia alertó sobre la detención de Gustavo Gabriel Rivara, un ciudadano argentino de 52 años que permanece incomunicado en Caracas y sin registros consulares oficiales sobre su situación.

El Helicoide, en Caracas, es señalado por organismos internacionales como uno de los principales centros de detención y tortura de América.

El Foro Argentino por la Defensa de la Democracia denunció que hay un cuarto argentino detenido en El Helicoide, el importante centro de torturas en Caracas, Venezuela. Según explicó la organización civil, Gustavo Gabriel Rivara, de 52 años, se encuentra bajo condiciones de aislamiento y no tiene registros oficiales sobre su paradero.

Elisa Trotta, representante de la entidad social, ubicó a Rivara en El Helicoide, situado en el centro de la capital venezolana. El hombre carece de representación familiar activa en los reclamos diplomáticos actuales.

Quién es el cuarto argentino identificado en Venezuela Gustavo Gabriel Rivara nació en la Capital Federal el 24 de junio de 1973. A los 18 años finalizó la escuela técnica y a partir de allí, inició una formación académica en teología. Sin embargo, no duró demasiado allí, debido a la temprana muerte de su madre, hecho que cambió sus metas personales. En su momento, el joven Rivara se determinó a viajar por América en su bicicleta, en la que recorrió el continente de punta a punta durante 15 años, lo que lo convirtió en especialista en el folklore y tradiciones regionales.

Sus visitas a diversos lugares los registró en un sitio web personal. De todos modos, mantuvo un perfil bajo, ya que priorizaba las vivencias. Por otro lado, recorrer el continente también lo llevó a interesarse en los procesos políticos y en 2001 visitó Cuba e hizo lo mismo en Venezuela al año siguiente, donde fue capturado. Rivera se encontraba investigando sobre el régimen local y se desconoce cuando fue liberado debido a que no hay constancia ni de su detención ni de su excarcelación.

El estado de salud de Gustavo Gabriel Rivara, el cuarto argentino detenido en Venezuela Si bien no se tiene certeza de cuándo fue la detención de Rivara, se puede rastrear que aún estaba libre luego de la operación de EEUU en Venezuela, el tres de enero. Sobre el tema, el argentino detenido en el Helicoide posteó con esperanza en Facebook dos días después del secuestro del dictador Nicolás Maduro: “Creo que al fin se alinearán los planetas y que Venezuela pronto volverá a ser libre. Siento que todos los venezolanos son mis hermanos. Estoy orgulloso de ser partícipe y de contemplar en primera línea sucesos tan importantes para el continente, y agradezco; porque creo que todo lo vivido me ha caído siempre del cielo” escribió, antes de ser detenido.

El prolongado aislamiento y la falta total de comunicación estarían deteriorando de manera progresiva el estado de salud de Rivara, según advirtió la organización denunciante. En ese marco, el Foro reclamó su liberación inmediata y la de cientos de presos políticos que permanecen detenidos en Venezuela. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EliTrotta/status/2013321811510075770&partner=&hide_thread=false Gustavo Rivara es el quinto argentino que fue secuestrado por la dictadura chavista. Como más de mil inocentes, permanece en cautiverio en Venezuela. Está encerrado en El Helicoide, el mayor centro de torturas de Latinoamérica. Gustavo y TODOS los presos políticos deben ser… pic.twitter.com/vTVDWxuW01 — Elisa Trotta (@EliTrotta) January 19, 2026 Desde Cancillería, en tanto, se llevan adelante gestiones diplomáticas para lograr la salida de otros argentinos en situaciones similares, entre ellos Nahuel Gallo y Germán Giuliano. En ese contexto, también continúa detenido Roberto Baldo, un comerciante argentino dueño de una pizzería en Caracas. Días atrás, el ciudadano israelí Yaacov Harary fue liberado tras permanecer 450 días secuestrado, lo que reavivó los reclamos por los casos aún abiertos. El de Rivara es el más reciente entre los argentinos alcanzados por el aparato represivo venezolano, aunque la ausencia de información en los registros consulares oficiales vuelve especialmente complejo el seguimiento de su situación judicial y humanitaria.

