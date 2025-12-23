Promulgan la norma que amplía el directorio del Banco Provincia y crea nuevos cargos de control + Seguir en









La norma, votada el 4 de diciembre y publicada este martes en el Boletín Oficial bonaerense, modifica la Carta Orgánica del Banco Provincia, amplía su Directorio, crea un Consejo de Directores Asociados y una Sindicatura colegiada. El cambio fue parte del acuerdo político que destrabó la ley de endeudamiento impulsada por Axel Kicillof.

Desde el Ejecutivo sostienen que la ampliación del directorio apunta a fortalecer la transparencia y el control en la principal banca pública bonaerense.

La provincia de Buenos Aires promulgó este martes la Ley N° 15.562, que introduce cambios estructurales en la conducción del Banco de la Provincia de Buenos Aires (Bapro), al ampliar su Directorio y crear nuevos órganos internos de carácter consultivo y de control.

La norma había sido sancionada el 4 de diciembre por la Legislatura bonaerense y fue publicada hoy en el Boletín Oficial, en el marco de un paquete de acuerdos políticos que permitió al oficialismo avanzar con la ley de endeudamiento solicitada por el gobernador Axel Kicillof.

Directorio ampliado y más funciones: los cambios en el Banco Provincia Según establece el artículo 1°, el Directorio del Banco Provincia pasará a estar integrado por un presidente y nueve vocales, en lugar de los ocho actuales. Todos serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, durarán cuatro años en sus funciones y podrán ser reelegidos, con renovación por mitades cada dos años.

En tanto, el artículo 2° incorpora el Consejo de Directores Asociados, un órgano consultivo integrado por tres vocales asociados, también designados por el Ejecutivo con aval de la Cámara alta. Este cuerpo tendrá como función emitir opiniones técnicas, recomendar buenas prácticas de gobierno corporativo, ética y transparencia, y elaborar informes estratégicos, con voz pero sin voto en las reuniones del Directorio.

Diputados bonaerenses postergan adhesión a ley de blanqueo La norma se votó el 4 de diciembre pasado. Además, la ley crea una Sindicatura colegiada, compuesta por dos síndicos, que tendrá a su cargo velar por la legalidad de los actos del Directorio, controlar procedimientos internos y supervisar el cumplimiento del Código de Gobierno Institucional y el Código de Ética del Banco. Los síndicos también participarán con voz pero sin voto y deberán contar con formación en Derecho, Contaduría o disciplinas afines, además de experiencia en control público y auditoría.

La norma aclara que las erogaciones salariales derivadas de la nueva estructura no podrán superar los montos previstos en la Ley de Presupuesto 2026, según lo dispuesto en el artículo 4°. El proyecto fue aprobado en la Legislatura como parte de la negociación política que permitió destrabar la ley de financiamiento por más de USD 3.000 millones, impulsada por el gobernador Axel Kicillof, que requería una mayoría especial de dos tercios. En ese marco, la modificación del esquema de conducción del Banco Provincia formó parte del acuerdo alcanzado entre el oficialismo y distintos bloques legislativos. La ley lleva las firmas de Alexis Raúl Guerrera, presidente de la Cámara de Diputados, y Verónica Magario, presidenta del Senado bonaerense, y ya se encuentra vigente tras su publicación oficial.