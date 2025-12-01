Plazo fijo en diciembre 2025: se actualizaron las tasas de interés y así operan los principales bancos + Seguir en









El sistema bancario ajustó los porcentajes y definió los nuevos valores para las inversiones a corto plazo.

Los Plazos Fijos se actualizan en diciembre 2025. Depositphotos

En diciembre 2025, los ahorradores se vuelven a fijar en las tasas de los plazos fijos para evaluar cómo resguardar su dinero en un momento donde la economía del país está complicada. Con la actualización vigente, los bancos definieron nuevas cifras para sus depósitos a 30 días.

Las entidades informaron estos valores al Banco Central, como parte de la transparencia que maneja todo el sector. A partir de esos datos, las tasas disponibles permiten conocer qué propone cada banco y cómo rinde una inversión a plazo fijo dentro del sistema financiero.

Plazo Fijo Plata Plazo fijo: las tasas de los principales bancos en diciembre 2025 El Plazo Fijo a 30 días muestra ciertas diferencias entre entidades, tanto para clientes como para quienes aún no lo son. La Tasa Nominal Anual (TNA) comunicada al Banco Central para este mes queda así:

Banco Nación: 26%

Banco Provincia: 26%

BBVA: 26%

Santander: 25%

Banco Ciudad: 24%

Galicia: 22%

Macro: 29%

Credicoop: 28% tanto para clientes como para quienes operen sin tener cuenta previa.

ICBC: 28% Estos porcentajes reflejan la propuesta para depósitos a un mes y sirven como referencia para calcular cuánto puede generar un ahorrador. La inversión no tiene costos adicionales y no es necesario hacerla de manea presencial, ya que cada banco habilita la operación desde su plataforma digital.

Los porcentajes comunicados por las entidades corresponden al régimen que el Banco Central exige para asegurar la transparencia en las condiciones ofrecidas.

La TNA indica el rendimiento anual de un monto depositado durante doce meses. Para estimar la ganancia de un plazo fijo a 30 días, se toma ese porcentaje y se divide por doce. Quienes optan por reinvertir mes a mes logran un incremento mayor mediante la capitalización de los intereses, proceso que conforma la Tasa Efectiva Anual (TEA), el indicador que muestra la ganancia total cuando cada renovación suma lo generado en el período previo.

