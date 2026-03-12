Todas las ofertas de un importante supermercado para acompañar al bolsillo en marzo de 2026 + Seguir en









Los reintegros se aplican de manera automática, luego de pagar con tarjetas asociadas a bancos o plataformas digitales.

Es fundamental revisar las condiciones antes de pagar para aprovechar los reintegros disponibles. Freepik

Durante marzo de 2026, una de las principales cadenas de supermercados del país activó un esquema amplio de promociones, con el objetivo de aliviar el gasto cotidiano en alimentos y productos de consumo masivo. Las ofertas se distribuyen a lo largo de toda la semana y combinan rebajas con bancos, billeteras digitales, programas sociales y tarjetas propias, con diferencias según el día elegido para realizar la compra.

El calendario promocional incluye descuentos que alcanzan hasta 30% y reintegros que pueden llegar a $20.000 mensuales, dependiendo del banco, el medio de pago y el límite de devolución definido por cada entidad financiera. Este sistema obliga a planificar el momento de la compra para aprovechar los porcentajes más altos o los topes más amplios.

COTO.jpg Conocé el cronograma de descuentos y ofertas de Coto El inicio de la semana concentra algunos de los porcentajes de descuento más altos disponibles dentro del cronograma del supermercado. Las promociones confirmadas para los lunes incluyen beneficios con tarjetas bancarias, billeteras virtuales y programas de fidelización.

Los descuentos disponibles los lunes son:

Tarjeta de crédito TCI:

20% de descuento en un pago.

Sin tope de reintegro. Banco Ciudad: 25% de descuento con tarjetas Visa, Mastercard y Cabal.

Tope de $10.000 semanales por cliente. Banco Credicoop: 30% de descuento con tarjetas Cabal Credicoop.

Reintegro máximo de $15.000 por semana. Ualá: 25% de descuento con tarjeta prepaga y crédito Mastercard.

Tope de $15.000. Club La Nación: 15% de descuento para socios. Beneficios ANSES: 10% de descuento con tarjetas de débito y crédito. Tarjeta Naranja: 3 cuotas sin interés con Plan Z. Góndola supermercado COTO Los martes el esquema promocional prioriza beneficios orientados a jubilados, pensionados y programas sociales. Las condiciones vigentes son las siguientes: Programa Ciudadanía Porteña: 15% de descuento.

Sin tope de reintegro. Jubilados y pensionados: 15% de descuento en compras presenciales presentando DNI. Banco Supervielle: 20% de descuento con tarjetas a través de MODO.

Tope de $8.000 mensual. Clientes Identité y plan sueldo: 25% de descuento.

Tope de $15.000 mensual. Beneficios ANSES: 10% de descuento con medios de pago bancarios. Tarjeta Naranja: 3 cuotas sin interés con Plan Z. coto.webp Los miércoles combinan acuerdos propios del supermercado con promociones bancarias. En ese día se activan los siguientes beneficios: Comunidad Coto: 15% de descuento.

Sin tope de reintegro. Banco Nación: 30% de descuento.

3 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard mediante MODO.

Tope de $12.000 por cada miércoles. Club La Nación: 15% de descuento. Beneficios ANSES: 10% de descuento Tarjeta Naranja: 3 cuotas sin interés con Plan Z. Los jueves se suman promociones con topes de devolución más amplios: Comunidad Coto: 15% de descuento.

Sin tope de reintegro. Ciudadanía Porteña: 15% de descuento sin límite de devolución. Jubilados y pensionados: 15% de descuento presencial con DNI. Banco Santander jubilados: 20% de descuento con débito Visa.

Tope de $20.000 mensuales. ICBC: 20% de descuento con débito Visa.

Tope de $10.000. Banco Columbia: 20% de descuento con débito Visa con tope de $8.000 mensual.

Tarjetas crédito Visa y Mastercard con tope de $18.000 mensual. Banco Comafi: 25% de descuento con débito Visa.

Tope de $10.000 por transacción. Cuenta Comafi Único: Tope ampliado a $12.000 por operación. Beneficios ANSES: 10% de descuento. Tarjeta Naranja: 3 cuotas sin interés con Plan Z. Los viernes y durante el fin de semana el esquema promocional es más sencillo: Tarjeta Naranja: 3 cuotas sin interés con Plan Z. Tarjeta de crédito TCI: 15% de descuento en un pago.

Sin tope de reintegro.

