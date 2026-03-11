Cómo cambiar tu heladera por una nueva a mitad de precio + Seguir en









Un supermercado de primera línea se encuentra ofreciendo promociones sobre distintos electrodomésticos, especialmente en heladeras, con descuentos que alcanzan el 40% sobre el precio original.

En conjunto, las promociones incluyen una amplia variedad de equipos, que van desde frigobares de menos de 100 litros hasta heladeras familiares de más de 300 litros. Gentileza - Select Home Warranty

Diversas cadenas de supermercados en Argentina comenzaron a lanzar promociones en electrodomésticos, especialmente en heladeras, con rebajas que en algunos casos superan el 30% y opciones de financiación en cuotas sin interés.

Las ofertas pueden encontrarse tanto en sucursales físicas, como en las tiendas online de los supermercados, donde se publicaron distintos modelos con precios promocionales, rebajas temporales y facilidades de pago para quienes buscan renovar o comprar su primer equipo.

Heladeras Gentileza - Tech Advisor Los descuentos de Supermercados Carrefour en heladeras Uno de los supermercados que lanzó promociones en electrodomésticos es Carrefour, que difundió una lista de heladeras con descuentos en distintas marcas y capacidades. Entre los modelos destacados aparece la heladera No Frost Smartlife de 354 litros con tecnología Inverter, que se vende a $799.000, lo que representa un 20% de descuento respecto de su precio regular de $999.000.

También se encuentra la heladera de la marca BGH de 338 litros, disponible a $869.000, con una rebaja del 25% frente a su valor original de $1.159.000. Otro de los equipos incluidos en la promoción es la heladera de Drean de 264 litros, que se ofrece a $699.000, con un 30% de descuento respecto de su precio habitual.

Dentro del listado de promociones también aparecen heladeras de mayor capacidad, pensadas para hogares familiares o para quienes necesitan mayor espacio de almacenamiento. Por ejemplo, la heladera BGH Inverter de 400 litros se comercializa a $1.499.000, con una rebaja cercana al 16% sobre su precio de lista de $1.799.000.

En la misma línea, se encuentra la heladera No Frost de Drean de 342 litros con tecnología Inverter, que puede conseguirse a $999.000, lo que implica un 16% menos que su valor habitual. También figura la heladera No Frost de Gafa de 262 litros, disponible a $885.899, con un descuento cercano al 9% respecto de su precio original. Ofertas imperdibles: frigobares y heladeras compactas, con descuentos exorbitantes Las promociones no se limitan a los equipos grandes: también incluyen modelos compactos, pensados para departamentos pequeños, oficinas o espacios reducidos. Entre ellos se destaca el frigobar Efficient de Gafa de 90 litros, que tiene un precio promocional de $370.798, con una rebaja del 10% frente a su valor habitual. Además, se ofrece una heladera con dispenser de Philco de 185 litros, que se consigue a $499.999, lo que representa un 29% de descuento respecto del precio original de $711.999. En conjunto, las promociones incluyen una amplia variedad de equipos, que van desde frigobares de menos de 100 litros hasta heladeras familiares de más de 300 litros, ampliando las opciones disponibles según el tamaño del hogar, el consumo y el presupuesto de cada comprador.

