¡Atención, jubilados! Este supermercado ofrece hasta un 15% de descuento para ahorrar en tus compras

Para aprovechar el beneficio solo tenés que presentar tu DNI en la caja al momento de pagar. Este beneficio es válido únicamente para compras presenciales, no así para la venta online. Además, no es acumulable con otras promociones vigentes y no incluye productos del rubro electrodomésticos.

Por otro lado, de lunes a jueves, todos los jubilados y pensionados que cobren sus haberes a través de ANSES podrán obtener hasta 10% de descuento abonando en un solo pago con tarjetas de débito o crédito. Esta promoción forma parte del programa de beneficios de dicha entidad estatal.

Este beneficio no tiene tope de reintegro, y para acceder, solo necesitas presentar tu DNI en la caja. La promoción es válida, únicamente, para las tiendas físicas de COTO. Al igual que la promoción anterior, no incluye artículos de electrodomésticos y no es acumulable con otras promociones vigentes.