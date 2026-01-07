SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

7 de enero 2026 - 06:00

ARCA confirmó el tope de facturación anual de cada categoría del monotributo

El organismo dio a conocer de cuánto es la cuota de enero y recuerda los límites de ingresos anuales que corresponde a cada categoría.

Los límites de facturación de cada categoría, según ARCA.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recuerda a sus contribuyentes los límites de facturación del monotributo que seguirán vigentes hasta la próxima recategorización y confirma cuánto tienen que pagar dependiendo de la categoría a la que pertenezcan.

El monotributo es el régimen que unifica un solo pago, al que llama Impuesto Integrado, los aportes previsionales y la contribución a la obra social. Este régimen sustituye a IVA y Ganancias y está dirigido a personas humanas que lleven a cabo actividades económicas de baja o mediana escala.

Escalas vigentes del monotributo

Hasta la próxima recategorización programada para febrero 2026, los límites de facturación anual de cada categoría del monotributo:

  • Categoría A: $8.992.597,87

  • Categoría B: $13.175.201,52

  • Categoría C: $18.473.166,15

  • Categoría D: $22.934.610,05

  • Categoría E: $26.977.793,60

  • Categoría F: $33.809.379,57

  • Categoría G: $40.431.835,35

  • Categoría H: $61.344.853,64

  • Categoría I: $68.664.410,05

  • Categoría J: $78.632.948,76

  • Categoría K: $94.805.682,90

ARCA: cuánto tengo que pagar de monotributo, según mi categoría

Cada categoría, dependiendo el tipo de actividad que desempeñe, debe pagar a ARCA una cuota mensual:

  • Categoría A: $37.085,74

  • Categoría B: $42.216,41

  • Categoría C: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (comercio)

  • Categoría D: $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (comercio)

  • Categoría E: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (comercio)

  • Categoría F: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (comercio)

  • Categoría G: $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (comercio)

  • Categoría H: $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (comercio)

  • Categoría I: $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (comercio)

  • Categoría J: $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (comercio)

  • Categoría K: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (comercio)

