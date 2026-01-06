Turismo: el Gobierno impulsa créditos para viajes internos y Brasil se encarece, aunque se mantiene como el destino estrella

El Gobierno lanzó junto con el Banco Nación un crédito de hasta $5.000.000 a devolver en hasta 18 cuotas para viajes por Argentina. Brasil continúa “barato”, pese al aumento de costos versus 2025.

La fuga de argentinos al exterior que se observó en 2025 no se detiene . Si bien el dólar se apreció y subió por encima de la inflación (41,82% vs. 32% - IPC estimativo) , el turismo emisivo continúa marcando récords. El costo de vacacionar en Brasil aumentó en el último año pero continúa siendo accesible , según especialistas, lo cual lo mantiene como el destino predilecto de los residentes. Mientras tanto, el Gobierno busca apuntalar los destinos locales con un crédito a tasa inexistentes.

En noviembre, la cantidad de argentinos que viajó al exterior creció un 15,3% interanual, mientras que la llegada de turistas extranjeros al país cayó un 2,7% en la misma comparación, según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) . La mayor afluencia fue hacia Brasil y Chile .

Desde Fundación Mediterránea señalaron que las tendencias de búsqueda que realizan los usuarios en Google muestran que el turismo emisivo tiene una dinámica y un nivel similares a los del año pasado . En la comparación, se destaca que “dejaron de crecer”, pero al mismo tiempo es claro que se mantienen en niveles altos.

La consultora Equilibra reflejó que el tipo de cambio real turístico con Brasil trepó 15% en términos anuales. Sin embargo, el economista de la entidad, Gonzalo Carrera , sostuvo que el país vecino sigue estando "barato" .

En paralelo, la costa argentina no mejora la performance: si bien se observaron algunas playas de Mar del Plata -destino por excelencia de la clase media- con gran aforo de turistas locales, los empresarios del sector no observan una buena temporada. La ocupación hotelera rondó el 45% y los gastos son mucho más medidos , según la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata .

Mar del Plata

La ocupación de Navidad fue “floja”, mientras que Año Nuevo se presentó "bastante mejor", con un promedio de ocupación entre un 50% y un 60%, que arrojan datos similares a los que se experimentó en "los días previos a la crisis de 2001. "Es un diciembre flojo", alertó Jesús Osorno, empresario ancestral del rubro hotelero, en declaraciones radiales.

De cara a enero, una fuente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata asegura: “Estamos un 20% abajo respecto al año anterior”, mientras que aclara que 2024 frente a 2023 fue un año “parejo”, por lo que actualmente estarían debajo de aquel año de fuerte incertidumbre económica.

Nueva edición de crédito para turismo

En medio de la crisis de turismo, producto de la continua caída de los salarios, el Gobierno de Javier Milei lanza su “PreViaje” con Banco Nación: un crédito especial para financiar vacaciones en Argentina, que permite pedir entre $250.000 y $5.000.000 y devolverlo hasta en 18 cuotas, con una tasa subsidiada del 28% TNA fija. El costo financiero total es de 39,67%, muy inferior al de los préstamos personales tradicionales.

El préstamo, llamado “Viajá+” y lanzado junto a la Secretaría de Turismo, sirve para cubrir gastos en hoteles, hosterías y posadas, así como también alquileres turísticos contratados por inmobiliarias y carpas y servicios de playa en balnearios.

Para el impulso local, desde Salta volvieron a lanzar Código ReSalta, una campaña que reúne más de 70 propuestas con descuentos desde el 20%. Este año, además, por primera vez FlyBondi acompaña el programa con beneficios exclusivos en pasajes aéreos.

Por su parte, desde Mendoza trabajaron en conjunto con el Banco Nación para proporcionar los prestadores incluidos en el registro. Aunque fuentes de la secretaría de Turismo resaltaron que “Mendoza al no ser un destino de sol y playa no suele tener un mes de enero fuerte, recién a partir de la segunda quincena comienza a repuntar. Febrero y marzo son los meses de turismo, sobre todo éste último en el que se realiza la Fiesta de la Vendimia -icono de la provincia cuyana”.

Temporada de verano: ¿repunta o iguala el año previo?

Datos oficiales -provisorios- de Mendoza muestran que la ocupación hotelera de diciembre fue de 37%. Este número está por encima de 2024, cuando la demanda de plazas fue del 33% y por debajo de 2023, cuando alcanzó el 40%.

Para enero se espera que la ocupación hotelera ronde el 62% aproximadamente, según sus proyecciones. Frente al año pasado representaría un crecimiento de 2 puntos porcentuales (p.p.). Así y todo, se encontraría por debajo del nivel de 2023, cuando alcanzó el 72% aproximadamente, siempre teniendo en cuenta que regía la última edición del programa “PreViaje”.

Fuentes del sector resaltan que en el último tiempo también cambiaron las formas en las que se programan las vacaciones, ya que no se reservan con tanto tiempo de anticipación. Incluso, “hay una creciente modalidad de viajes sin reserva previa”, destaca Manuela Arancibia, ministra de Turismo y Deportes de Salta, en diálogo con Ámbito.

Para este verano, las tendencias de búsqueda de Google, que relevó Fundación Mediterránea, muestra que el turismo interno, salvo durante el mes de noviembre que tuvo un repunte, se encuentra en niveles bajos. Vale destacar que en aquel mes estuvo el feriado largo del Día de la Soberanía Nacional que tuvo un récord de movimiento de 158.000 turistas, por lo que funcionarios del Gobierno y operadores del sector destacaron que se trató del "mejor fin de semana de la historia".

“Las búsquedas de turismo interno en septiembre y octubre se ubicaron 18% por debajo de las del año previo (en medio del periodo electoral), mientras que en noviembre y las semanas transcurridas de diciembre se acercaron decisivamente a los niveles del año pasado”, resalta el informe de Fundación Mediterránea, aunque también aclara que en las últimas semanas del año las búsquedas se intensifican por un patrón habitual en la planificación de viajes.

De cara a la temporada de verano en cuanto al turismo emisivo, la Fundación Mediterránea destaca que “es posible proyectar que el desempeño que tuvo la actividad turística en el verano 2025 será un piso para lo que resulte en 2026” por tres factores clave: “el encarecimiento relativo del destino Brasil”; “menor incertidumbre cambiaria post elecciones, que implica que viajar al exterior no resulta una oportunidad única porque no hay, a priori, un alto riesgo cambiario (y en el verano pasado había fuerte incertidumbre por la sostenibilidad del esquema cambiario)”; y el “efecto Messi, porque parte de los turistas emisivos podrían reservar parte de su presupuesto de viajes para viajar a ver a la selección a Estados Unidos”.

Respecto a la mejora de la recuperación del turismo receptivo, resaltaron que se asienta en la “mejora en la competitividad cambiaria” y en el “desarrollo intenso de eventos de nivel internacional”.