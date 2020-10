El "blue" lo hizo: los precios en dólares de los autos son los más bajos de la región

En cualquier caso, hoy, con los $150 que se paga en el mercado ilegal por cada dólar, la comparación es favorable a los consumidores argentinos. La diferencia de precios entre un mercado y otro no es menor. Un modelo como la pickup Renault Oroch requiere 40% menos billetes de dólares en la Argentina que en Chile (u$s16.374 vs. 9.660 dólares blue). Una relación similar se encuentra en el Chevrolet Cruze en la comparación con el precio en Brasil (u$s19.350 vs. 11.700 blue). Por lo explicado anteriormente, con Uruguay la diferencia es mayor. Un Nissan Versa cuesta en la Argentina 50% menos que del otro lado del Río de la Plata (u$s17.900 vs. 9.030 blue).