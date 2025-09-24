Auxilio de EEUU: además del swap, el Tesoro comprará bonos argentinos y le otorgará un "importante" crédito

Scott Bessent adelantó que podría otorgarle un crédito stand-by al gobierno argentino vía el Fondo de Estabilización Cambiaria. También mencionó la posibilidad de comprar deuda argentina en el mercado primario y secundario.

El Fondo de Estabilización Cambiaria del que dispone el Tesoro de EEUU está valuado en u$s219.400 millones.

Además de la negociación de una línea swap de u$s20.000 millones , el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent , aseguró a través de las redes sociales que se encuentran "preparados para otorgar un importante crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria " (ESF, por sus siglas en inglés), además de comprar bonos soberanos de Argentina .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"El Tesoro de Estados Unidos está listo para comprar bonos argentinos en dólares y lo hará según las condiciones lo exijan", anunció el funcionario de Donald Trump esta mañana. Además, Bessent comentó que Estados Unidos también " está dispuesto a comprar deuda gubernamental secundaria o primaria" .

En otro momento de su posteo, ratificó que un préstamo al gobierno argentino está sobre la mesa: " Estamos preparados para otorgar un importante crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria, y hemos mantenido conversaciones activas con el equipo del presidente Milei para hacerlo", posteó el funcionario de Donald Trump esta mañana.

En el comunicado compartido en la red social X, ex Twitter, el secretario del Tesoro también mencionó otros apoyos complementarios: "Estamos trabajando con el gobierno argentino para poner fin a las exenciones fiscales para los productores de materias primas que conviertan divisas ".

Comentó a su vez que estuvo en contacto "con numerosas empresas estadounidenses que planean realizar importantes inversiones extranjeras directas en Argentina en múltiples sectores en caso de un resultado electoral positivo".

Y afirmó que "Argentina cuenta con las herramientas para derrotar a los especuladores, incluyendo a aquellos que buscan desestabilizar los mercados argentinos con fines políticos".

Cómo está compuesto el ESF

Actualmente, el Fondo de Estabilización Cambiaria está valuado en u$s219.400 millones, según datos oficiales. Del total, u$s23.500 millones corresponden a activos intragubernamentales dentro del propio sistema estadounidense. El resto, u$s195.900 millones, está compuesto por activos vinculados al exterior.

Dentro de ese segmento extranjero, unos u$s5.700 millones están en moneda extranjera y activos denominados en moneda extranjera, en su mayoría depósitos o inversiones a corto plazo (hasta 3 meses) en euros y yenes.

Por otra parte, u$s173.700 millones corresponden a Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI, un activo de reserva internacional que funciona como canasta de monedas globales.

A su vez, unos u$s16.500 millones están invertidos en valores gubernamentales extranjeros a mediano o largo plazo, también denominados exclusivamente en euros y yenes.