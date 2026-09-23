Cuántos sandwich de carne podés hacer con un salario mínimo de Argentina en septiembre 2026 + Agregar ámbito en









El cálculo toma un sándwich con 200 gramos de vacío crudo y una unidad de pan, sin sumar aderezos ni otros ingredientes.

Con el salario mínimo vigente en septiembre, el cálculo permite estimar cuántos sándwiches se pueden preparar usando vacío y una unidad de pan por porción. Ámbito Financiero

El Salario Mínimo, Vital y Móvil quedó establecido en $383.800 para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa. El valor fue fijado por la Resolución 4/2026 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, publicada en el Boletín Oficial.

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Con ese ingreso se puede hacer un cálculo sobre el costo de un sándwich de carne, tomando como referencia dos productos: vacío del centro y pan flautita. Para evitar diferencias por el tamaño de la porción, la cuenta considera 200 gramos de vacío crudo por sándwich y una unidad de pan por cada preparación. No se incluyen condimentos, verduras, aderezos ni otros gastos.

A cuánto está el corte de vacío El kilo de vacío del centro que usamos para el cálculo tiene un precio de $18.499. Para llevar ese precio a una porción individual, hay que dividir el kilo en cinco partes iguales, ya que se toman 200 gramos de carne cruda para cada sándwich. Entonces, el costo de la carne de cada unidad es de $3.699,80. Con un kilo se pueden preparar cinco sándwiches. Comprar un kilo completo representa un gasto de $18.499 y deja cinco porciones de 200 gramos antes de la cocción.

Hay que tener en cuenta que el peso de la carne puede disminuir durante la cocción por la pérdida de agua y grasa. Por eso, los 200 gramos de esta cuenta corresponden al producto antes de cocinarlo. Si se buscara que cada sándwich tuviera 200 gramos de carne ya cocida, habría que comprar una cantidad mayor de vacío y el resultado sería diferente.

A cuánto está el kilo de pan En este caso, la referencia no se toma por kilo sino por unidad, porque el producto es una flautita de elaboración propia. El precio registrado durante septiembre es de $615 por unidad. Así, cada preparación necesita sumar $615 al costo correspondiente a la carne. Si se compran cinco unidades para acompañar un kilo de vacío, el gasto total en pan asciende a $3.075.

La combinación de un kilo de vacío y cinco panes cuesta entonces $21.574. Esa cantidad permite preparar cinco sándwiches de 200 gramos de carne cada uno, siempre sin sumar otros ingredientes. El pan representa una parte menor del costo total. Para cada unidad, los $615 de la flautita se agregan a los $3.699,80 correspondientes a los 200 gramos de vacío. Entonces, el precio de un sándwich básico de estas características es de $4.314,80. La cuenta contempla solamente carne y pan, sin agregar chimichurri, mayonesa, salsa criolla, tomate, lechuga, cebolla ni ningún otro producto. Cuántos sándwich de carne podrías hacer con un salario mínimo Con un Salario Mínimo, Vital y Móvil de $383.800 y un costo individual de $4.314,80, la división nos da 88 sándwiches completos de 200 gramos de vacío y una unidad de pan. La cuenta permite comprar 88 porciones de carne de 200 gramos, equivalentes a 17,6 kilos de vacío, y 88 unidades de pan. El costo total de esas 88 preparaciones sería de $379.702,40. Después de la compra, quedarían $4.097,60 del salario mínimo. Esa diferencia no alcanza para preparar un sándwich número 89, porque para esa unidad serían necesarios otros $4.314,80. El resultado puede verse también desde el costo de los ingredientes. Para 88 unidades se necesitarían 17,6 kilos de vacío, que representarían $325.582,40, mientras que las 88 unidades de pan sumarían $54.120. En conjunto, los dos productos alcanzan los $379.702,40.