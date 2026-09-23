Federico Higuaín fue despedido de un club de la MLS tras acusaciones de abuso físico y sexismo contra una árbitra + Agregar ámbito en









El DT de 41 años estaba desde enero de 2025 en el rol. El hecho fue hace más de un mes y autoridades sostienen que agarró a su colega de la mano muy fuerte y no la soltó pese a que se lo pidió.

La salida del argentino fue anunciada luego de que Asociación de Árbitros Profesionales (PSRA) difundió el fin de semana un comunicado. TyCSports

El Columbus Crew despidió al entrenador Federico Higuaín luego de que la Asociación de Árbitros Profesionales de EEUU lo señalara por un episodio descripto como "abuso físico y sexismo" contra una árbitra. El hecho habría ocurrido el 23 de agosto, tras un partido del segundo equipo de la franquicia.

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La salida del argentino fue anunciada este martes, luego de que Asociación de Árbitros Profesionales (PSRA) difundiera el fin de semana un comunicado en el que no identificó al entrenador involucrado.

No obstante, indicó que un técnico protagonizó “dos actos deliberados de abuso físico y sexismo contra una árbitra femenina” durante el saludo posterior a un encuentro.

Federico Higuaín fue despedido tras ser acusado por abuso físico y sexismo contra una árbitra La entidad sostuvo que el entrenador tomó la mano de la jueza y apretó con fuerza, además de negarse a soltarla pese a que ella se lo pidió en tres ocasiones. El comunicado también denunció que la intimidación física estuvo acompañada por una frase dirigida a la oficial: “No olvides que este es un juego de hombres”.

Our statement regarding @MLSNEXTPRO and their handling of a recent disciplinary issue: pic.twitter.com/nk8qKpkSsL — PSRA Officials (@PSRAofficials) September 20, 2026 La PSRA consideró insuficiente el castigo de dos encuentros que recibió inicialmente y agregó que “esta intimidación física se vio agravada por un comentario sexista y denigrante dirigido a la oficial”. “Las mujeres mejoran este deporte en todos sus niveles. No deberían tener que soportar intimidaciones ni comentarios degradantes para demostrarlo”, afirmaron.

La trayectoria de Federico Higuaín El DT de 41 años es el hermano mayor de Gonzalo Higuaín. Como futbolista tuvo un extenso paso por el Columbus Crew, donde jugó durante ocho temporadas y se convirtió en uno de los nombres importantes de la historia reciente de la institución. En enero de 2025 comenzó su etapa como entrenador de Crew 2, hasta que el club decidió despedirlo tras el episodio con la árbitra y la posterior controversia por la sanción de MLS NEXT Pro.