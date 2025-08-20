El Gobierno abrió el concurso público para vender las acciones de cuatro sociedades hidroeléctricas de ENARSA

A través de una resolución del Ministerio de Economía publicada en el Boletín Oficial, se autorizó la venta de la totalidad del paquete accionario de las empresas creadas para operar los complejos hidroeléctricos Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila.

El Ministerio de Economía inició formalmente el proceso de venta de las sociedades anónimas constituidas para administrar los principales complejos hidroeléctricos del país , en el marco de la privatización de Energía Argentina S.A. (ENARSA) . La medida fue oficializada mediante la Resolución 1200/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, y establece la convocatoria a un Concurso Público Nacional e Internacional, competitivo y de etapa múltiple, sin precio base.

Las compañías incluidas son Alicurá Hidroeléctrica Argentina, El Chocón Hidroeléctrica Argentina, Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina . ENARSA posee el 98% del capital accionario de cada una de ellas, mientras que el 2% restante está en manos de Nucleoeléctrica Argentina (NASA). La resolución fija que la totalidad de las acciones deberán venderse a través de la plataforma oficial CONTRAT.AR, donde también se encuentra disponible el pliego de bases y condiciones.

El llamado se realizará con un plazo de 45 días corridos antes de la apertura de ofertas, prevista para el 23 de octubre a las 17 horas. Además, se creó una Comisión Evaluadora “ad hoc” integrada por tres miembros titulares y tres suplentes, encargada de analizar las propuestas que se presenten en el proceso.

El esquema prevé que las actuales concesionarias privadas — Orazul, Enel, AES y Central Puerto — continúen operando los complejos hasta fin de año o hasta que se perfeccione la adjudicación del concurso, lo que ocurra primero. De no cumplirse con las condiciones previstas, deberán garantizar la prestación del servicio por un plazo mínimo de 90 días hábiles adicionales.

La resolución también instruye a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas a contratar una entidad bancaria del sector público para realizar la tasación de los paquetes accionarios con el propósito de asegurar la transparencia y la continuidad del servicio eléctrico durante el traspaso al sector privado.

El paso previo

Ayer, a través del Decreto 590, el Poder Ejecutivo había habilitado la transferencia de las acciones de las sociedades concesionarias de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila a la Secretaría de Energía y dispuso su posterior venta mediante un Concurso Público Nacional e Internacional.

Se determinó que las actuales concesionarias de los complejos hidroeléctricos ubicados en Neuquén y Río Negro podrán continuar con la operación hasta el 31 de diciembre próximo o hasta que se perfeccione el proceso licitatorio, lo que ocurra primero.

Según la norma, el Ministerio de Economía, junto a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, deberá convocar dentro de los próximos 60 días a un concurso competitivo y expeditivo para vender el paquete accionario mayoritario de las sociedades constituidas para cada central.

El texto también fijó condiciones para las empresas que adhieran a seguir operando hasta la transferencia, entre ellas mantener vigente una garantía de 4,5 millones de dólares, abonar regalías a las provincias de Río Negro y Neuquén y presentar inventarios bimestrales de bienes y equipos.

Asimismo, se dejó sin efecto el decreto 564/2025, que había autorizado previamente el proceso de privatización, por no contar con la firma de la autoridad competente en el informe circunstanciado requerido.