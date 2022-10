Mercado espera nueva suba de tasas del Banco Central: cuánto pasará a rendir el plazo fijo

El objetivo, que cuenta con el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI), sigue siendo el mismo: incentivar el ahorro en la moneda local, esterilizar los pesos inyectados en la economía y acercar la tasa al ritmo de depreciación del tipo de cambio oficial. Se trataría del décimo incremento en lo que va del año.

Un motivo por el cual el mercado considera que la decisión es pertinente, es el rendimiento mensual del plazo fijo que sigue por detrás de la inflación. Además se podría aprovechar la tensa calma de los dólares financieros – pese a que oscilan entre los $290-$310) para contener un posible salto del tipo de cambio ante la presión que registra el Banco Central para acumular reservas tras el dólar soja.

La expectativa por una nueva suba de tasas parece ser el incentivo al crecimiento que se registró en los plazos fijos en el mes de septiembre. Según la Consultora LCG, los plazos fijos crecieron 2,9% m/m en términos reales, mantuvieron la tendencia en alza, aunque menos que en agosto. En contraposición, los plazos fijos UVA registraron un descenso del 10% por segundo mes consecutivo.

Desde la consultora Delphos Investment a través de Leonardo Chialva dan cuenta que el dato de inflación definirá la decisión a tomar: “Un dato muy arriba del 7% podría alentar nuevas subas. Si sale en línea con lo que vienen mostrando algunas consultoras no vería necesidad de hacer otro ajuste. Va a depender mucho del dato final. Si empieza con 6 definitivamente no hay cambios, si sobrepasa el 7,5% ahí creo que podrían llegar a tener que ajustar algunos puntos”.

“Creo que el BCRA volvería a subir la tasas próximamente, posiblemente tras el dato de inflación, en busca de seguir mejorando la retribución a los pesos. Ello resulta crucial para intentar mantener la calma cambiaria en este último trimestre, donde además de más pesos habría una menor oferta de divisas acentuada por el adelantamiento que implicó el "dólar soja", y allí la estrategia sería principalmente defender las reservas acumuladas”, expresó el operador Gustavo Ber en diálogo con Ámbito.

Otra fuente consultada por Ámbito reveló que no hay una definición unívoca en el mercado. “Algunos ven suba y otros no están tan seguros. Lo que sí, el secundario a través de la Lede enero ya te está priceando una suba de 320 bps, por lo que el mercado asigna mayor probabilidad a suba. En ese sentido la Lede enero está atractiva. Si suben la tasa ya tiene priceada parte del movimiento y si no la suben tiene espacio para comprimir”.