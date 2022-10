Dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: seguí su cotización del jueves 6 de octubre

Live Blog Post

Agro 2023: el Gobierno promete no tocar retenciones

A pesar de que el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, declaró enfáticamente que la intención del Gobierno hacia el año que viene es no tocar las retenciones, el campo continúa en alerta por un artículo del presupuesto 2023 que le devuelve las facultades al Ejecutivo para incrementar el tributo para los cereales y la carne sin pasar por el Congreso. Lo cierto, es que desde el oficialismo explican “que no hay voluntad política ni interés económico” en incrementar los derechos de exportación porque eso implicaría un nuevo enfrentamiento con el sector que hoy el propio ministro de Economía, Sergio Massa, busca no generar.