Banco Mundial acelera apoyo a la Argentina: desembolsará hasta u$s4.000 millones en los próximos meses







De este modo, el Gobierno suma un nuevo respaldo internacional de relevancia. Los fondos serían destinados a potenciar la minería, el turismo, la energía y el entramado productivo pyme.

El Banco Mundial dio una muestra de apoyo al programa de Luis Caputo.

El Banco Mundial anunció este martes que acelerará su asistencia monetaria al país, con un monto de hasta u$s4.000 millones en los próximos meses. De este modo, el Gobierno suma un nuevo respaldo importante para sobrellevar la crisis, tras las contundentes declaraciones de apoyo por parte del gobierno de EEUU.

Según confirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, el paquete apuntará a "apoyar motores clave de competitividad": potenciar la minería y los minerales críticos; impulsar el turismo como fuente de empleo y desarrollo local; ampliar el acceso a la energía; y fortalecer las cadenas de suministro y el financiamiento a las pymes.

"Este paso avanza sobre el paquete de apoyo de u$s12.000 millones anunciado en abril y refleja la firme confianza en los esfuerzos del Gobierno para modernizar la economía, emprender reformas estructurales, atraer inversión privada y generar empleo. Todas las operaciones propuestas están sujetas a la aprobación del Directorio Ejecutivo del Banco Mundial", expresó Caputo.

Noticia en desarrollo.-