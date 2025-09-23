SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
23 de septiembre 2025 - 15:00

Banco Mundial acelera apoyo a la Argentina: desembolsará hasta u$s4.000 millones en los próximos meses

De este modo, el Gobierno suma un nuevo respaldo internacional de relevancia. Los fondos serían destinados a potenciar la minería, el turismo, la energía y el entramado productivo pyme.

El Banco Mundial dio una muestra de apoyo al programa de Luis Caputo.

El Banco Mundial dio una muestra de apoyo al programa de Luis Caputo.

El Banco Mundial anunció este martes que acelerará su asistencia monetaria al país, con un monto de hasta u$s4.000 millones en los próximos meses. De este modo, el Gobierno suma un nuevo respaldo importante para sobrellevar la crisis, tras las contundentes declaraciones de apoyo por parte del gobierno de EEUU.

Según confirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, el paquete apuntará a "apoyar motores clave de competitividad": potenciar la minería y los minerales críticos; impulsar el turismo como fuente de empleo y desarrollo local; ampliar el acceso a la energía; y fortalecer las cadenas de suministro y el financiamiento a las pymes.

Informate más

"Este paso avanza sobre el paquete de apoyo de u$s12.000 millones anunciado en abril y refleja la firme confianza en los esfuerzos del Gobierno para modernizar la economía, emprender reformas estructurales, atraer inversión privada y generar empleo. Todas las operaciones propuestas están sujetas a la aprobación del Directorio Ejecutivo del Banco Mundial", expresó Caputo.

Noticia en desarrollo.-

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias