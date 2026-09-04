Banco Nación bajó hasta 10 puntos las tasas de sus préstamos personales: quiénes pueden acceder + Agregar ámbito en









La reducción está dirigida a trabajadores y jubilados que cobran sus haberes en la entidad. Para un crédito de $10 millones, la cuota inicial disminuye más de $64.000.

Desde la entidad señalaron que la decisión busca facilitar el acceso al financiamiento y ofrecer mejores condiciones a los clientes que eligen el banco para administrar sus ingresos. Mariano Fuchila

El Banco Nación (BNA) anunció una reducción de entre 6 y 10 puntos porcentuales en las tasas de sus préstamos personales destinados a los clientes que perciben sus salarios o beneficios previsionales en la entidad.

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Según informó el banco, la medida permitirá acceder a cuotas más bajas y reducirá el nivel de ingresos exigido para solicitar financiamiento, ampliando el universo de trabajadores y jubilados que pueden obtener un crédito.

Por ejemplo, para una persona que cobra sus haberes en el BNA y solicita un préstamo de $10 millones a 72 meses, la cuota inicial bajará de $582.839 a $518.328. Esto representa un ahorro de $64.511 mensuales, equivalente a una reducción del 11,1%.

También disminuye el ingreso mínimo requerido Como consecuencia de la baja de tasas, el ingreso mínimo necesario para acceder al crédito del ejemplo se reduce de $1.665.252 a $1.480.938. La diferencia alcanza los $184.314, también un 11,1% menos.

Desde la entidad señalaron que la decisión busca facilitar el acceso al financiamiento y ofrecer mejores condiciones a los clientes que eligen el banco para administrar sus ingresos.

Las opciones para reorganizar deudas La reducción de tasas se incorpora a las herramientas que el Banco Nación lanzó durante los últimos meses para ayudar a sus clientes a reorganizar sus finanzas personales y recuperar capacidad de pago. La propuesta del BNA incluye alternativas para consolidar deudas contraídas con distintas entidades en una única financiación, refinanciar préstamos vigentes mediante esquemas de largo plazo y cancelar saldos de tarjetas de crédito. Estos programas permiten extender los plazos de las obligaciones y reducir la carga mensual de las cuotas, con condiciones diferenciadas para quienes cobran sus salarios o jubilaciones en la institución.