Morosidad récord: el Banco Nación ya refinanció a casi 90.000 clientes en lo que va del año

El Banco Nación (BNA) anunció que ya refinanció a casi 90.000 clientes desde enero , de los cuales un gran porcentaje se encontraba en situación de mora . A nivel global, la principal entidad financiera del país ya renegoció un monto de $476.000 millones distribuidos en unas 102.505 operaciones.

En efecto, las diversas opciones ofrecidas por el BNA ya alcanzaron a unos 89.600 clientes , en la búsqueda de consolidar el crédito privado y normalizar el sistema financiero. Unas 64.249 transacciones corresponden a usuarios morosos, que alcanzan una suma de $322.600 millones ; 36.424 a refinanciaciones de tarjetas de crédito en premora, por $129.600 millones; y 1.832 a premora, por $24.100 millones. A su vez, el ticket promedio fue de $4.6 millones, según un comunicado de la institución al mes de agosto.

Entre las herramientas de las que dispone el BNA destacan la de consolidación de deudas en el banco y con otras entidades , lo que permite reunir obligaciones por hasta $100 millones y 120 meses, bajo modalidad UVA, con tasas del 12% o 14% TNA, según la situación de la deuda.

A su vez, permite la unificación de deudas (BNA) , destinado a clientes con cuotas vencidas e impagas. Permite financiar hasta el 100% de la deuda consolidada, por hasta $100 millones y 120 meses, en UVA y con una TNA del 10%.

Por otro lado, habilitó la regularización de deudas en situación irregular , es decir, obligaciones de consumo clasificadas en situación 3, 4 o 5, con un plazo de hasta 120 meses y tasas del 12% o 14% TNA, según el vínculo del cliente con el banco.

Además, cuenta con el apartado de la refinanciación de tarjetas de crédito, para los clientes con hasta 90 días de atraso pueden refinanciar saldos de hasta $10 millones, en un plazo de hasta 60 meses y con una TNA del 35%. Asimismo, para atrasos superiores a 90 días existen alternativas de hasta 96 meses.

La morosidad de las familias volvió a crecer en julio

El nivel de mora en el sector privado volvió a acelerarse y alcanzó un nuevo máximo, con el deterioro concentrado principalmente en las familias. De acuerdo a una estimación elaborada por 1816 sobre la base de la Central de Deudores del BCRA, la irregularidad total pasó del 7,63% en junio al 7,73% en julio, mientras que entre los hogares trepó del 12,77% al 12,94%. En las empresas, en tanto, el indicador avanzó del 3,50% al 3,61%.

El dato refleja la persistencia de las dificultades de pago pese a la desaceleración de la inflación y la recuperación del crédito en algunos segmentos. Solo las familias refinanciaron deudas por unos $2,6 billones durante el período, aunque estas operaciones todavía no alcanzan para revertir el deterioro: quienes refinancian deben sostener varios pagos consecutivos antes de volver a ser considerados regulares. De hecho, la mora aumentó en 23 de las 30 principales entidades financieras relevadas, una señal de que el estrés financiero de los hogares continúa extendiéndose.