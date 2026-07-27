Industria en crisis: la actividad volvió a caer en junio, según estimaciones de UIA

Entre los sectores más perjudicados se destaca la producción automotriz, la industria metalmecánica y la faena. La construcción continúa mostrando fragilidad.

La producción automotriz es una de las actividades más afectadas.

La industria no logra levantar la cabeza y muestra señales de debilidad en junio. La actividad manufacturera registró una caída interanual cercana al 1,8% , mientras que, en la comparación mensual desestacionalizada, prácticamente no mostró cambios respecto de mayo (-0,2%), según estimaciones de la Unión Industrial Argentina (UIA) .

El relevamiento sostiene que los indicadores adelantados reflejan una evolución dispar entre las distintas ramas fabriles, aunque "sin modificar el panorama general de bajo nivel productivo" .

Los datos muestran que la construcción volvió a ser uno de los sectores más afectados. En junio, los despachos de cemento retrocedieron 2,7% frente a mayo y el Índice Construya cayó 2%. Ambos indicadores continúan muy por debajo de los niveles de 2022, con bajas acumuladas del 24% y 30%, respectivamente. También registraron retrocesos mensuales la producción metalmecánica (-0,3%) y la de acero (-4,6%) , actividades que todavía no logran recuperar los niveles previos.

En el sector automotor , la producción se mantuvo prácticamente estable respecto del mes anterior (+0,2%), aunque continúa entre los rubros con peor desempeño del año, con una caída acumulada del 18,3% frente al mismo período de 2025. Dentro de alimentos y bebidas , el comportamiento fue dispar con un crecimiento de la producción de bebidas (+4,2%) y la faena vacuna (+5,3%), mientras que la producción láctea y la molienda de oleaginosas cedieron 1,2% y 0,6%, respectivamente.

Entre las pocas señales positivas, la UIA destacó que el consumo de energía eléctrica de los grandes usuarios industriales aumentó 1,4% mensual y que el patentamiento de maquinaria industrial avanzó 9,4%. Sin embargo, este último indicador todavía permanece por debajo de los niveles observados en 2025 y 2022.

Asimismo, mejoró el frente externo, con una suba de 15,6% mensual de las exportaciones hacia Brasil y un aumento de 17,9% de la liquidación de divisas del complejo agroindustrial.

Un mayo con mayoría de sectores en baja

La producción industrial cayó un 5,7% interanual en mayor, aunque con una leve mejora mensual de 0,4% desestacionalizada, según informó el INDEC. La contracción fue generalizada: 14 de los 16 sectores industriales registraron bajas frente a mayo de 2025.

Las caídas más pronunciadas correspondieron a textiles (-26,2%), maquinaria y equipo (-23,4%), automotores (-15,9%) y prendas de vestir, cuero y calzado (-14,7%). También retrocedieron alimentos y bebidas (-3%), metales básicos (-4%) y minerales no metálicos (-2,3%).

En contrapartida, la refinación de petróleo volvió a destacarse con un crecimiento interanual del 19,4%, impulsada por la actividad en Vaca Muerta, consolidándose como el sector de mejor desempeño dentro de la industria.

En ese contexto, durante los primeros cinco meses de 2026 la producción acumuló una baja de 3,1% frente al mismo período del año pasado y se ubicó 10% por debajo de los niveles de 2022.

Entre los principales factores que explican la caída aparecen los bienes durables y semidurables, que descendieron 22,5% interanual acumulado y explicaron buena parte del retroceso del índice general, afectados por la menor demanda del mercado interno y el desempeño de ramas como automotores y línea blanca. También continuaron entre los sectores más rezagados las industrias de prendas de vestir, cuero y calzado, con una baja acumulada del 15,3%.

En cambio, el segmento de consumo masivo mostró una leve mejora acumulada de 0,4%, impulsado por la producción de productos farmacéuticos, artículos de higiene y limpieza y algunos alimentos y bebidas, mientras que los insumos para la construcción mantuvieron una incidencia prácticamente nula sobre el nivel general de actividad.