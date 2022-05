Argentina pierde presencia en el ranking mundial de bancos

Distintos indicadores socio-económicos se monitorean para evaluar la performance de un país y su economía. Pero sin duda, más allá de las ideologías, desde el advenimiento del capitalismo, el sistema financiero dice mucho de la economía de un país. Algo de esto lo refleja el último ranking de los principales bancos de la región, elaborado por S&P Global Market Intelligence, donde en el Top 50 solo hay cuatro entidades argentinas. Claro que no hay ninguna en el Top 5, Top 10, Top 15 ni Top 20. Recién aparece un banco argentino, entre los más grandes de Latinoamérica, en el puesto 25, se trata del Banco de la Nación con activos por casi u$s26.000 millones. De modo que este ranking es otra prueba acabada de la decadencia que viene arrastrando el país en las últimas décadas. Amén del efecto de las paridades cambiarias, ya que por ejemplo en la convertibilidad había más bancos argentinos en el ranking, no debería sorprender que una economía que no crece desde hace tiempo no tenga muchos bancos liderando el top regional. De ahí que el tamaño del sistema financiero argentino venga siendo foco de atención, desde hace décadas, a la hora de proyectar el crecimiento económico dado por ejemplo la baja participación del crédito bancario en términos del PBI con respecto a los pares de la región, ni decir con relación a los estándares mundiales.