El BCRA encendió la "maquinita": en septiembre emitió $193.500 M

¿Qué dejó septiembre hasta ahora?

En materia monetaria la exigua expansión de la base ($8.067 M) se explica por la emisión para asistir al Tesoro (+$193.500 M) y el pago de intereses (+$73.859 M), lo que fue contrarrestado con la venta de divisas (-$145.963 M) y la colocación de Pases pasivos (-$119.070 M). La expansión vía Leliq (+$13.549 M) y de Depósitos oficiales en el BCRA (+$2.305 M) se compensa en parte con la absorción vía “Otros conceptos” (-$10.114 M).

El balance del 2020 muestra al cabo de nueve meses una expansión de la base de $399.911 millones, donde los factores expansivos fueron el financiamiento al Tesoro de $1,706 billones ($533.500 M de Adelantos y $1,172 billones en Transferencia de utilidades) y el pago de intereses por $495.300 millones. Mientras que los factores contractivos fueron las Leliq (-$1,043 billones), los Pases (-$347.800 M), las ventas de reservas (-$331.576 M) y un aumento de los Depósitos oficiales de $66.500 millones. No puede soslayarse que el costo de la esterilización, en términos del pago de intereses, representa casi un tercio de la ayuda del BCRA al Tesoro. O sea, parte de lo que sale por la puerta, vuelve a entrar por la ventana. Cabe señalar que si bien el consenso del mercado considera que aún el stock de Leliq y de Pases no es hoy un problema, aunque deba resolverse más temprano que tarde, es inflación postergada, porque aún no es emisión. El stock de Leliq y de Pases es de casi $2,56 billones.

En cuanto al flanco cambiario, las reservas cayeron u$s1.091 millones dejando el stock de reservas brutas en u$s41.751 millones. La pérdida se explica por la venta neta de u$s1.606 millones al sector privado, el pago de u$s195 millones a Organismos internacionales, u$s40 millones de otros pagos oficiales y la cancelación de swap por u$s152 millones. Todo este drenaje fue compensado por el aumento de u$s901 millones de efectivo mínimo. Vale señalar que el mes pasado los depósitos privados en dólares (argendólares) cayeron en u$s915 millones a niveles de u$s16.250 millones. Los bancos afrontan la salida de depósitos rescatando créditos por u$s174 millones (el stock cayó a u$s6.000 millones) y con los encajes en efectivo. Aquí también parte de las ventas de reservas terminan compensando la caída de argendólares. La reciente salida de argendólares se asemeja a la ocurrida en mayo antes de las restricciones de junio. El balance del año muestra en nueve meses una caída de reservas de u$s3.031 millones con ventas netas de u$s3.348 millones. Según estimaciones privadas las reservas líquidas ya están casi en cero. De modo que lo disponible, antes que los encajes, es el oro y los DEG del FMI.