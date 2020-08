El BCRA maniobrará esposado al déficit fiscal del segundo semestre

Dado que nada hace prever que esto cambiará en los próximos meses el BCRA seguirá siendo al actor protagónico de la Tesorería. Pero esto tiene sus bemoles. Ya algo se vio en el mercado cambiario en los últimos meses. El BCRA tiene por delante el gran desafío de: intentar tener bajo control la inflación, o por lo menos que no se le dispare alocadamente; de alentar el ahorro en pesos, o sea que la demanda de dinero acompañe la maratón monetaria, pero además no ahogar la supuesta reactivación y no dejar que se atrase demasiado el tipo de cambio. Sin duda un rompecabezas de mil piezas. Es decir tiene que seguir emitiendo, pero a la vez deberá continuar esterilizando gran parte de esa emisión, para lo cual necesitará una tasa de interés real atractiva para los ahorristas en detrimento del dólar, pero que simultáneamente no encarezca demasiado el crédito privado. Pero también debe mantener un tipo de cambio real competitivo sin que eso genere presiones inflacionarias. Menudo reto para el jefe del BCRA, Miguel Pesce. Más aún cuando parece surgir cierta contradicción entre un escenario de contención o dosificación fiscal y monetaria cuando a la vez el Gobierno se ve obligado a alargar la cuarentena ante rebrotes del virus.