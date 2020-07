Para los importadores, la flexibilización del BCRA es un avance, pero no es suficiente

La resolución de la autoridad monetaria está orientada a descomprimir la cadena de pagos y es por eso que desde el sector empresario destacaron la medida, aunque también advirtieron que “no es suficiente”. “Supuestamente se va mejorando la situación. Aunque siguen quedando en el camino cosas que son muy importantes para el comercio exterior. El Banco Central sigue sin resolver y sin dar marcha atrás con la comunicación A6844, que viene de la época de Guido Sandleris, que es el plazo de los noventa días de tránsito: cuando el importador va al banco a pedir los dólares, el banco te los da, pero tenés noventa días para ingresar la contrapartida en el producto que se importó. Lo que, en la práctica resulta casi imposible”, aseguró a Ámbito Rubén García, presidente de la Cámara de Importadores (CIRA), quien remarcó: “Es un avance, pero no es suficiente. Porque si quiero importar un bien de capital, tengo hasta u$s1 millón. No dan más chances. Y por ahí, no dan más chances porque no las tienen, aunque eso no es culpa del importador”.