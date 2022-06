BID: pese al cuestionamiento argentino, Claver-Carone sigue al frente de la entidad

Por ahora, la embestida del gobierno argentino contra la permanencia del norteamericano Mauricio Claver-Carone al frente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no tiene eco. Y, en consecuencia, el trumpista continuará manejando la entidad. El propio Alberto Fernández había pedido en la última cumbre de las Américas de Los Ángeles que se remueva a Claver-Carone al afirmar que “la Banca de Desarrollo Regional, sin más demoras, tiene que volver en su gobernanza a América Latina y el Caribe. El BID requiere un proceso de capitalización para tener más y mejores medios de financiamiento”. Sin embargo, el pedido no tuvo hasta ahora eco, y el norteamericano permanece en su cargo; ante el amparo técnico que su llegada al lugar es fruto de la votación de los miembros y que no hay en ningún lugar del estatuto de la entidad un impedimento legal para que un ciudadano de ese país sea elegido. Ante esta realidad, el reclamo del jefe de Estado argentino no fue aún tenido en cuenta.