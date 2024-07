Blanqueo, moratoria y Bienes Personales: AFIP reveló cuándo estarán disponibles los aplicativos

Sobre el blanqueo de capitales, se establecen los plazos y precisiones para poder adherir a ese programa para regularizar los activos que no fueron declarados ante la AFIP. Los contribuyentes podrán manifestar su adhesión y realizar el pago adelantado obligatorio hasta el 30 de abril de 2025. Además, se establece que el tipo de cambio para determinar la base imponible será de 1.000 pesos por dólar estadounidense.

Las personas con residencia en la Argentina y que declaren hasta 100 mil dólares en efectivo no pagarán ningún impuesto, pero solo regirá si la AFIP no detecta cualquier bien o tenencia que no hubiera sido declarada superior al 10 por ciento de lo declarado. El umbral por el cual se pierde ese beneficio está ubicado en el 10% del valor total de los bienes blanqueados, es decir hasta valores menores a 10 mil dólares.