Restricciones y mayor emisión ponen al blue (de nuevo) cerca de un récord

Respecto de los movimientos bruscos que viene teniendo el blue, el analista Christian Buteler relacionó directamente la situación a las medidas oficiales de los últimos días: “La suba del dólar blue se da en un mercado con muchas regulaciones y que no deja de emitir pesos. Uno no puede determinar qué día sube y cuánto va a subir, pero sí que la tendencia es al alza. Después de varias semanas en las que estuvo tranquilo empezó a subir y los motivos o disparadores son las medidas del Banco Central, que tienden a complicar la compra del dólar oficial”. En esta línea, Buteler señaló que “esos dólares que traba el BCRA, diciendo que no son compras genuinas sino para hacer el famoso puré (con los coleros digitales), sirven para darle oferta al dólar blue. Si eso se traba, afecta a la oferta y eso hace que el precio suba”.