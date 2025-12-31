La Provincia prorrogó la emergencia por inundaciones en cinco partidos y otorgó exenciones impositivas en Bahía Blanca

Los decretos publicados este miércoles extienden el estado de emergencia y desastre agropecuario hasta abril de 2026 y confirman beneficios fiscales para productores rurales afectados.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó este miércoles la prórroga del estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario por inundación en distintas circunscripciones de cinco partidos bonaerenses, al tiempo que dispuso exenciones del Impuesto Inmobiliario Rural para productores afectados en Bahía Blanca .

La extensión de la emergencia quedó establecida a través del decreto N° 3072/2025 , publicado en el Boletín Oficial, y alcanza a zonas rurales de los partidos de Hipólito Yrigoyen, General Viamonte, Junín, Roque Pérez y Monte , por el período comprendido entre el 1° de noviembre de 2025 y el 30 de abril de 2026 .

Según se detalla en los considerandos, la medida responde a la crítica situación productiva generada por inundaciones persistentes , que provocaron perjuicios significativos en la producción y en la capacidad productiva de las explotaciones agropecuarias. La evaluación técnica fue realizada por el ministerio de desarrollo agrario , con base en información meteorológica, imágenes satelitales, chequeos en campo y dictámenes de las comisiones locales de emergencia agropecuaria .

La prórroga fue recomendada por la comisión de emergencia y desastre agropecuario de la provincia de buenos aires , que analizó informes agroclimáticos y antecedentes técnicos, y consideró necesaria su intervención directa ante la continuidad del fenómeno climático adverso.

El decreto establece la extensión del régimen para circunscripciones específicas de cada partido y dispone que los productores alcanzados deberán presentar o ratificar sus declaraciones juradas en un plazo máximo de diez días , conforme lo previsto por la Ley N° 10.390.

En ese marco, se ratifican beneficios impositivos y crediticios para los productores cuya actividad principal sea la explotación agropecuaria. Entre ellos, se incluye la exención total o parcial del impuesto inmobiliario rural, en función del grado de afectación de cada establecimiento.

En paralelo, el Poder Ejecutivo bonaerense publicó el decreto N° 2965/2025, mediante el cual otorgó la exención del Impuesto Inmobiliario Rural a productores afectados por inundaciones en el partido de Bahía Blanca, para el período comprendido entre el 1° de mayo y el 31 de octubre de 2025.

La medida alcanza a las explotaciones rurales declaradas en Desastre Agropecuario a través de la Resolución N° 378/25 del ministerio de desarrollo agrario, y establece que la exención se aplicará en proporción al porcentaje de afectación de cada explotación, siempre que la actividad principal sea la agropecuaria.

Ambos decretos dispusieron la intervención de la agencia de recaudación de la provincia de buenos aires, encargada de instrumentar los beneficios tributarios, y del banco de la provincia de buenos aires, que deberá adoptar las medidas necesarias para la efectivización de los beneficios crediticios previstos en la normativa vigente.

Las disposiciones fueron refrendadas por los titulares de los ministerios de desarrollo agrario, economía y gobierno, y firmadas por el gobernador Axel Kicillof.