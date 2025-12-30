La provincia de Buenos Aires promulgó el nuevo protocolo de Cámara Gesell para víctimas vulnerables + Seguir en









La ley reglamenta cómo deben tomarse las declaraciones de niños, niñas, adolescentes y personas con padecimientos mentales, con el objetivo de evitar la revictimización y garantizar sus derechos en los procesos judiciales.

El proyecto había sido presentado originalmente en octubre de 2023, a partir de una solicitud de la suprema corte de justicia bonaerense, aunque perdió estado parlamentario.

El nuevo protocolo de Cámara Gesell comenzó a regir en la provincia de Buenos Aires, tras la promulgación de la ley por parte del Poder Ejecutivo bonaerense. La norma había sido sancionada semanas atrás por la legislatura de la provincia de Buenos Aires y establece reglas precisas para la declaración de niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad o padecimientos mentales que hayan sido víctimas de delitos o citados como testigos, con el eje puesto en el cumplimiento efectivo de sus derechos y la prevención de la revictimización.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La iniciativa fue impulsada por la diputada bonaerense de Unión por la Patria, Lucía Iañez, y apunta a que las personas en situación de vulnerabilidad sean convocadas una sola vez a declarar, mediante una audiencia videograbada, a la que luego puedan recurrir las autoridades judiciales cada vez que lo requieran. “De esta manera se evita una revictimización”, explicó la legisladora durante el debate parlamentario.

Rige el nuevo protocolo de Cámara Gesell en la provincia de Buenos Aires Según establece la norma, la declaración deberá realizarse a través de un sistema de circuito cerrado de televisión o un dispositivo similar, fuera de la sede del fuero penal, y sin contacto alguno con el imputado, personal policial o autoridades de alcaldía. El objetivo es resguardar la integridad psíquica de la víctima o testigo durante todo el proceso.

En el ámbito de la entrevista estarán presentes exclusivamente el perito o la perita especializada en psicología y/o psicopedagogía y la persona a entrevistar, salvo que el profesional considere necesaria la presencia de un adulto de confianza o referente afectivo.

Durante el tratamiento del proyecto, Iañez subrayó que la ley busca resolver “una problemática enorme” que atraviesan niños y familias cuando deben declarar reiteradamente ante distintos organismos judiciales. “Es un plano de revictimización absoluto”, advirtió al defender la iniciativa en la cámara de diputados bonaerense.

La propuesta reconoce expresamente a las víctimas en situación de vulnerabilidad como sujetos de derecho y no como objetos de prueba, y define su declaración como un acto único e irreproducible, con validez en todas las instancias judiciales o administrativas en las que se aborde el caso. Entre los objetivos centrales del nuevo protocolo se encuentran evitar toda forma de violencia institucional, garantizar condiciones de cuidado y respeto durante la escucha, impedir cualquier contacto con el denunciado y asegurar una intervención especializada, pronta y videograbada. La ley también dispone la capacitación especializada y permanente, con perspectiva de infancias, discapacidad y géneros, para todos los agentes que intervengan en las distintas etapas del proceso, y promueve una mayor articulación entre el fuero penal, el de responsabilidad penal juvenil, el de familia y los organismos administrativos. El proyecto había sido presentado originalmente en octubre de 2023, a partir de una solicitud de la suprema corte de justicia bonaerense, aunque perdió estado parlamentario. Fue retomado por Iañez, fue aprobado en 2024 y finalmente fue convertido en ley por el senado bonaerense a fines de 2025. Con su promulgación, el nuevo protocolo de Cámara Gesell ya es de aplicación obligatoria en toda la provincia.