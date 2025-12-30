La provincia promulga ley que distingue a Felipe Pigna como personalidad destacada por su aporte a la historia + Seguir en









El Poder Ejecutivo bonaerense promulgó una ley que reconoce la trayectoria académica y el trabajo de divulgación histórica del historiador en el ámbito provincial y nacional.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires sancionó la Ley 15.578, mediante la cual declara Personalidad Destacada de la Provincia de Buenos Aires al historiador Felipe Pigna, en los términos del artículo 5° de la Ley 14.622. La norma fue promulgada y publicada este martes en el Boletín Oficial bonaerense.

El reconocimiento se fundamenta en la destacada trayectoria académica de Pigna y su gran aporte a la divulgación de la historia y la cultura, tanto a nivel nacional como en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa fue impulsada por el diputado bonaerense Facundo Tignanelli y recibió el aval del senado y la cámara de diputados de la provincia de Buenos Aires, que sancionaron la norma el pasado 26 de noviembre en la ciudad de La Plata.

En el texto aprobado, la Legislatura remarcó el rol de Felipe Pigna como historiador y divulgador, y destacó su contribución sostenida a acercar el conocimiento histórico a amplios sectores de la sociedad, fortaleciendo el interés por la historia argentina y bonaerense.

"A través de su carrera, fue tallando un estilo de prosa propio y auténtico, que hizo que sus obras se convirtieran en bestsellers y ganaran gran popularidad entre el público general, despertando el interés por la historia argentina de varias generaciones de argentinos. Este talento para contar la historia ha hecho que la misma sea accesible y emocionante para todo tipo de público, tanto niños, adolescentes y adultos. Con su impronta, orientado a la divulgación siempre aporta algo nuevo al debate histórico, utilizando diferentes esquemas de comunicación para transmitir el conocimiento de la historia", se indicó en los fundamentos.

Se agregó: "Su versatilidad y creatividad innata, ha llevado a Pigna a incursionar en nuevas formas y vehículos para transmitir su conocimiento, sin quedar encorsetado en la palabra escrita, adoptando para ello los medios modernos de comunicación como la televisión y otras plataformas de tecnologías de las comunicaciones". Con esta distinción, la Legislatura provincial otorgó un reconocimiento institucional a una figura central en la difusión de la historia y la cultura, en línea con los objetivos establecidos por la Ley 14.622 para destacar trayectorias relevantes en el ámbito bonaerense.