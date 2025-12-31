Wall Street extiende las bajas en la última jornada de un año récord

La bolsa norteamericana es una de las pocas que opera con normalidad este miércoles 31 de diciembre. Cierra un año récord, con las empresas tecnológicas como grandes ganadoras.

Los principales índices de Wall Street vuelve a operar este miércoles, la última rueda de 2025. Pese a las bajas de los últimos días, se acerca a un final sólido para un año de altibajos , marcado por la incertidumbre sobre los aranceles del presidente norteamericano, Donald Trump , y una euforia sin precedentes en torno a la Inteligencia Artificial (IA) .

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 baja 0,18%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,17%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,20% a la baja.

En el resto del mundo, una de las pocas plazas que operaron este miércoles fue la china. El Hang Seng de Hong Kong subió 0,85%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 3%.

Las acciones con mayores subas en la rueda de hoy en Wall Street son Molina Healthcare (+1,86%), Nike (+1,81%) y Transdigm (+1,05%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Micron (-2,13%), Western Digital (-1,35%) y Broadcom (-1,11%).

De cara al último tramo del año, los principales índices de Wall Street anotan un 2025 con subas generalizadas y en sus máximos históricos: el Nasdaq subió 21%, el S&P 500 acompañó con +17% y el Dow Jones le siguió con +13,4%.

eeuu wall street El sector tecnológico fue el gran motor de Wall Street. Depositphotos

Un año volátil para Wall Street

El rendimiento anual de Wall Street iba camino de ser inferior a las subidas de los últimos dos años, ya que los aranceles del "Día de la Liberación" de Trump provocaron un colapso en los mercados globales en abril, ensombreciendo el futuro de la política monetaria en la mayor economía del mundo y alejando a los inversores de las acciones estadounidenses a principios de año.

Sin embargo, de la mano del alivio en las tensiones comerciales y, sobre todo, del gran rendimiento del sector tecnológico vinculado a la IA y los recortes de tasas de la Fed, Wall Street se recuperó y actualmente opera en su techo histórico. El gigante Nvidia, con un alza del 13,6% en lo que va de año, fue uno de los grandes ganadores de este año, convirtiéndose en la primera empresa que cotiza en bolsa en alcanzar una capitalización bursátil de u$s5 billones.

Otro gran ganador es la casa matriz de Google, Alphabet, que gracias a un aumento de más del 65% se encamina a su mejor rendimiento anual desde 2009. La compañía ha experimentado numerosos catalizadores este año, como los acuerdos de inteligencia artificial, la participación de u$s4.900 millones de Berkshire Hathaway y una victoria en un fallo antimonopolio.