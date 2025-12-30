Promulgan ley que declara personalidad destacada post mortem a Nora Cortiñas por su lucha en derechos humanos + Seguir en









El Gobierno bonaerense promulgó una ley que homenajea a la referente histórica de Madres de Plaza de Mayo, en reconocimiento a una trayectoria marcada por la búsqueda de justicia y la defensa de la memoria, la verdad y los derechos humanos.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires promulgó la Ley 15.585, mediante la cual declara personalidad destacada post mortem de la Provincia de Buenos Aires a Nora Morales de Cortiñas, en los términos del artículo 5° de la Ley 14.622, por su inagotable lucha y defensa de los derechos humanos. La norma fue publicada este martes en el Boletín Oficial bonaerense.

El proyecto fue presentado por el diputado provincial de Unión por la Patria, Juan “Tachu” Malpeli, y recibió el aval del senado y la cámara de diputados de la provincia de Buenos Aires. En sus fundamentos, el legislador destacó la trayectoria de la referente de Madres de Plaza de Mayo y subrayó su compromiso sostenido con la memoria, la verdad y la justicia.

Malpeli remarcó que Nora Cortiñas, fallecida el 30 de mayo de 2024 a los 94 años, dedicó su vida a la búsqueda de justicia para las víctimas de las desapariciones forzadas y a la defensa de los derechos humanos. Además, señaló que su militancia trascendió las fronteras nacionales, ya que “su activismo no se limitó a la Argentina, también trabajó en solidaridad con otros movimientos a nivel internacional”.

Nora Cortiñas fue cofundadora de Madres de Plaza de Mayo y una figura emblemática de la Línea Fundadora, una de las vertientes históricas del organismo. Consagró su vida a la búsqueda de su hijo Gustavo, desaparecido durante la última dictadura cívico-militar, y a la lucha por todas las víctimas de crímenes de lesa humanidad.

“El 15 de abril de 1977, Gustavo salió para su trabajo en el Ministerio de Economía de la Nación, lugar al que nunca llegó. Fue detenido, secuestrado y desaparecido en Castelar”, recordó Malpeli. Ante esa situación, destacó que Nora Cortiñas no dudó y salió a buscarlo, iniciando un camino de militancia que marcaría la historia de los derechos humanos en el país.

El diputado del Frente Renovador también resaltó que Nora Cortiñas llegó por primera vez a la Plaza de Mayo en mayo de 1977 y “nunca la abandonó”. “Era el lugar donde reclamaban explicaciones al poder político; la apertura de todos los archivos de la represión era una de sus principales exigencias”, señaló. En los fundamentos del proyecto, Malpeli subrayó además que la referente de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora amplió su militancia a otras causas, como el acompañamiento al pañuelo verde por el aborto legal y su participación en el Encuentro de Mujeres. “Donde existiera un reclamo, ella estaba”, enfatizó el legislador. A lo largo de su vida, Nora Cortiñas recibió numerosos reconocimientos nacionales e internacionales por su trayectoria. Fue distinguida como doctora honoris causa por la Universidad Libre de Bruselas, en Bélgica, y también por la universidad de buenos aires, donde se desempeñó como profesora en la facultad de Ciencias Económicas. Posteriormente, esa casa de estudios la declaró personalidad destacada. En paralelo a la sanción de la ley, Malpeli presentó otra iniciativa en la cámara de diputados bonaerense para expresar el pesar y dolor por el fallecimiento de Nora Cortiñas. A su vez, un diputado del Frente de Izquierda Unidad impulsó un proyecto similar, en el que manifestó su profundo homenaje a su incansable lucha por los derechos humanos, la memoria, la verdad y la justicia.

