Bonistas buscan proteger sus u$s3.000 millones en títulos en pesos (confían en acuerdo con FMI)

En el listado de tenedores de esta deuda figuran, en su mayoría, fondos de inversión de prestigio mundial. Hay casas más “friendly” como Monarch Alternative Capital LP, Contrarian Capital Management LLC, Fintech Advisory Inc, Greylock Capital Management, Oaktree Capital y Stonehill Capital Management LLC. También casas como Templeton y Pimco, con buenas relaciones con el país en general. Hay bancos como HSBC, Bank of America, Lazard, UBS, Credit Suisse, Deutsche Bank, JP Morgan, Barclays e Itaú, entre otros, que aún mantienen esperanzas de recuperación y permanencia para sus inversores directos que en su momento apostaron por Argentina. También permanecen tenuemente BlackRock, Ashmore y Fidelity; quienes históricamente mantienen interés en Argentina; pero que desde hace ya tiempo sólo buscan el momento de salir. Que no es este.