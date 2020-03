Lo que se dice en las mesas

En medio de la creciente diseminación del coronavirus a nivel mundial, se coló el sorpresivo canje del Bogato. Hoy debería develarse el misterio porque Finanzas tendría que avisar del pago. Hasta el momento, como dice “El Coco”, “silencio stampa & no comments”, en derredor del piso 10 del Palacio de Hacienda, morada de Bastourre. Como el horno no está para bollos y tras el comunicado oficial de la exitosa licitación y canje del miércoles con ciertas advertencias a los que no habían entrado a la operación, los inversores están más que sensibles a cualquier novedad.